奧運開幕全紀錄／大雨來襲！中華隊淋雨登場　巴黎經典畫面一次看

奧運開幕／中國又怒了！不滿畫面只有14秒　央視又稱我為中國台北

▲中國大陸粉絲對於官方給予掌旗手馬龍畫面太少，以及代表團的搭乘船通行太快看不過癮等事感到不滿，在網路上進行批評和討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸粉絲對於官方給予掌旗手馬龍畫面太少，以及代表團的搭乘船通行太快看不過癮等事感到不滿，在網路上進行批評和討論。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

隨著2024年巴黎奧運開幕式落幕，本屆奧運也正式開始。這次開幕式製造出不少話題，除了女神卡卡和席琳狄翁獻唱、奧林匹克旗幟倒掛烏龍之外，中國大陸方面也對於官方給予掌旗手馬龍畫面太少，以及代表團的搭乘船通行太快看不過癮等事感到不滿，在網路上進行批評和討論。

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馬龍一閃而過　中國球迷不滿畫面太少

在大型運動會上得到更多版面，無疑是許多國家希望藉此「宣揚國威」的時刻，這一次開幕式，許多中國民眾對於官方給予中國代表團畫面太少而感到不滿。

今日就有中國民眾在網路上表示，中國這次開幕畫面總共14秒，還被分割成三段，其中掌旗手馬龍只有被帶到約6秒的時間，而且全程沒有特寫，就是在一船人之中揮舞旗幟，許多他的球迷也感到不解，質疑為何「馬龍在如此重要的場合下未能成為焦點呢？」

不過事實上，這次開幕式進場官方是用搭船遊塞納河的方式，如果是在室內步行進場的方式，當然攝影機就可以精準把控鏡位、自由切換畫面，也有多個視角可以選用。然而若是搭船，第一速度上就很難去掌握，第二則是在攝影、轉播角度上也會受到影響。

中國和其他3國共用一船　《央視》稱我為「中國台北」

這次中國代表團派出405名運動員，規模相當龐大，他們歷屆幾乎都是在獎牌榜上名列前茅的國家，這次也準備來衝擊盡可能多的金牌。但讓人意外的是，他們這次和4個國家共用一條船，其中還包括加拿大，因此也引起了討論，也中媒就質疑，巴西代表團人數不到中國一半卻獨享一艘船，這樣的安排是為何？

而這次中華奧會是以中華台北代表團的名義參加奧運，不過中國媒體《央視》在轉播時直接稱呼我為「中國台北代表團」，這是中國在大型運動會的基本操作，大家也都見怪不怪了，未引起太大波瀾。

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