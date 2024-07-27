奧運開幕／中國又怒了！不滿畫面只有14秒　央視又稱我為中國台北

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在大型運動會上得到更多版面，無疑是許多國家希望藉此「宣揚國威」的時刻，這一次開幕式，許多中國民眾對於官方給予中國代表團畫面太少而感到不滿。
今日就有中國民眾在網路上表示，中國這次開幕畫面總共14秒，還被分割成三段，其中掌旗手馬龍只有被帶到約6秒的時間，而且全程沒有特寫，就是在一船人之中揮舞旗幟，許多他的球迷也感到不解，質疑為何「馬龍在如此重要的場合下未能成為焦點呢？」
不過事實上，這次開幕式進場官方是用搭船遊塞納河的方式，如果是在室內步行進場的方式，當然攝影機就可以精準把控鏡位、自由切換畫面，也有多個視角可以選用。然而若是搭船，第一速度上就很難去掌握，第二則是在攝影、轉播角度上也會受到影響。
中國和其他3國共用一船 《央視》稱我為「中國台北」
這次中國代表團派出405名運動員，規模相當龐大，他們歷屆幾乎都是在獎牌榜上名列前茅的國家，這次也準備來衝擊盡可能多的金牌。但讓人意外的是，他們這次和4個國家共用一條船，其中還包括加拿大，因此也引起了討論，也中媒就質疑，巴西代表團人數不到中國一半卻獨享一艘船，這樣的安排是為何？
而這次中華奧會是以中華台北代表團的名義參加奧運，不過中國媒體《央視》在轉播時直接稱呼我為「中國台北代表團」，這是中國在大型運動會的基本操作，大家也都見怪不怪了，未引起太大波瀾。
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