只有一個目標！賴清德今率行政團隊兵分四路 勘災區不分藍綠執政
凱米颱風來襲，各地皆傳出災情，總統賴清德昨日率行政團隊兵分四路至各地勘災，今（27）日延續昨天節奏，由總統賴清德率行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及行政院工程會主委陳金德，持續馬不停蹄兵分四路勘災。知情人士指出，將重受災嚴重地區的排水工程、民生用水供應情形，以及鐵路、公路邊坡搶修狀況，行政團隊要在最短時間恢復各項公共設施無虞，以確保所有人的日常所需與安全為最優先目標。
記者陳佩君／台北報導
賴清德今前往屏東南州、九如、東港一帶，視察地方排水工程與農損情形。據了解，此次風災造成屏東地區農損高達3億，程度全台之最，賴清德昨已裁示，農損救助金發放要把握「從速、從寬、從簡」原則，讓農民早日領到救助金，儘速復耕復建。
此外，卓榮泰今前進花蓮，勘查台9線邊坡災點搶修情形，以及台鐵和仁至崇德間路段災損情形；鄭麗君則前往彰化、南投，勘查南投縣信義鄉羅娜往筆石聯絡道路外，同時也實地關心學校受損狀況與修復規劃；陳金德則赴宜蘭，視察員山鄉、五結鄉排水與閘門改善工程，督導與關心工程進度。
知情人士指出，總統、行政院長、副院長、國防部長昨至全台中、南、東部共六縣市關心災情，勘災地區藍綠執政縣市皆有，賴清德同時公布補償方案、端出政策牛肉，卓榮泰接力處理配套細節，展現行政團隊默契與效率。
該人士指出，今則延續團體戰氛圍與節奏，週末繼續馬不停蹄、兵分四路，以分進合擊之姿，前往第一線關心與民眾最相關的水、農、台鐵與公路搶修等設施，目標只有一個，就是要以最短時間、最高效率，讓民眾最快恢復正常生活。