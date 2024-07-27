斜槓董事長　南台灣寢具大王進軍房產市場

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蔡金信提到，曾在杭州有四十甲地生產蠶絲，並從蠶絲研發出各種蠶絲原液，可運用在各種保養品，並經工研院檢驗實證，也委託合格工廠生產蠶絲面膜及相關保養品。此外，台灣頂級蠶絲被市場中有五成是佳篁公司生產，台灣大部分農會銷售的蠶絲被也都是佳篁公司供應。
民國84年蔡金信與多位台商在北京參加APEC會議，在因緣際會下，投入了遼寧省岫岩縣「岫玉」的收藏及加工。因為岫玉品質好，將其製成岫玉涼席銷售，有日本業者一次買了五百床，讓蔡金信發現岫玉商機，大量採購當地品質好的岫玉，請知名老經驗師傅手工雕刻，將極品運回台灣，次品製成相關寢具外銷日本等地。
一次蔡金信收購了重量十多噸極品岫玉，他請六位有經驗師傅經過三年才完成兩件大型岫玉玉雕。其中含底座重量高達十噸玉雕命名為「大千世界」曾有企業主出價要買，但蔡金信不捨得割愛，估計市價值二至三億元新台幣。另一件重達七噸的大型岫玉手工雕刻命名為「福祿壽喜財」，蔡金信說，最近因為國七交流道要經過鳥松的廠房，考量遷廠搬運不便，如果台灣有買主出價六千萬元就願意割愛。
蔡金信說，大陸在一九九五年立法過稀有礦產法，遼寧省岫玉等都不准出口。除了兩件大型岫玉玉雕，還有其他重達數百斤售價數百萬元岫玉雕刻品。
蔡金信長期關注南台灣房產市場，原本就是明磊建設股東，今年三月接任董事長。明磊建設近期在大樹推出「捷安天下」二期八樓華廈建案，總銷六億多元，基地801坪共84戶住宅，規劃22至29坪，二至三房產品，開價每坪26至30萬元。規劃24.2％低公設比，減少虛坪，品字型平面規劃，增加採光面，景觀最大化，同時兼具對稱性的抗震平面。