大盤季線失守！永豐投顧：勿輕易搶短、不急於布局

我是廣告 請繼續往下閱讀
永豐投顧認為，上週美國股市是空頭發動機，NXP、特斯拉與谷歌接連公布財報，NXP與特斯拉財報確實有不如人意的地方，於是股價反應激烈；相對的，谷歌的財報整體表現優於預期，不過市場仍以放大鏡檢視，結果谷歌財報後股價跌了近8%。從美股狀況可知，在股價上漲大半年後，風險累積已到宣洩邊緣，市場氣氛轉向空方。
類股表現方面，永豐投顧提到，市場提出對AI的質疑，電腦及周邊跌6.1%，廣達跌7.4%、緯創跌10.4%。美國費半大跌，台股半導體跌4.5%，台積電跌4.7%、南亞科跌9.5%。漲多獲利回吐，電機跌5.5%，華城跌10.4%、士電跌5.9%。獲利支撐，運輸股漲0.8%，萬海漲3.9%、華航漲2.3%。
永豐投顧提醒，趨勢改變，勿輕易搶短，台股因颱風休市前夕，市場報出台積電違約交割2億多元，明顯是7/22台積電跌破950後搶短失敗的後果。台積電第三季法說無論是成績與展望都很好，AI產業的發展也是有目共睹，不過股市共識之處往往也是風險匯集之地，大盤已經跌破季線，建議謹慎切勿搶短。
美股財報密集發布，靜觀多空角力，本週美國財報密集發布，其中聚集多家科技巨頭，有鑑於上週谷歌財報的不利表現，本週正可觀察市場多空力量的變化。由於上週空方大勝，本週可以看看空方是否繼續追擊，不過預期財報季真正的結束應該要等到八月下旬輝達財報才能下定論，建議多觀察少操作，或是轉到波動小的個股。
選舉進入高潮，永豐投顧指出，其實觀察歷屆美國總統大選，選前股市差不多都進入低谷，直等到選後不確定性消除，股市才逐漸回升。由於本屆美國兩黨競爭激烈，選情變化大，甚至已經出現川普遇刺的緊張劇情，未來變數多，建議可以酌量降低持股。
綜合以上說法，永豐投顧建議，本週面對美股財報密集發布，以及月底的FOMC會議決議，變化頗多，建議降低持股，並且考量美國總統選舉決勝遠在十一月，不急於布局，建議多觀察。本週指數區間看21800點至22500點。