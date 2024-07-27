高虹安一審判刑遭解職！傳屬意黃國昌接棒選新竹 柯文哲這樣說
新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴，昨日北院一審宣判高虹安判刑7年4個月，褫奪公權4年。可上訴，由於被判刑，高虹安新竹市長的職位被停職，目前由副市長邱臣遠代理職務。高案可能牽動新竹市政局，傳出民眾黨主席柯文哲屬意民眾黨立委黃國昌接棒。對此，柯文哲今（27）日表示，台灣就是聽說、傳說、有人講，這種話少用。
記者呂炯昌／台北報導
根據《地方制度法》，縣市首長若涉嫌貪汙治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；案件若經二審改判無罪，可復職。但判刑確定者，將解職，並於3個月內完成補選，但若剩餘任期不足二年，就不再補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。高虹安遭停職後地方也將發動罷免，高案可能牽動新竹市政局。
柯文哲今日參加宜蘭關懷在地「旅程很眾要」首發團活動，並於出發前接受聯訪。媒體問根據地方制度法，若高虹安涉貪案三審定讞，或請辭，若市長職位剩餘2年內，將由中央指派代理市長，是否會擔心「整碗被綠營端走」？柯文哲回應說，「這應該也是在民進黨規劃當中」，因為事出突然，民眾黨內部也要討論下看要怎麼應付。
媒體追問傳出柯文哲屬意民眾黨立委黃國昌接棒。對此，柯文哲回應表示，「屬意黃國昌，這誰講的？」，台灣就是聽說、傳說、有人講，拜託這種話就少用。