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林襄明星賽喊「臭馬傑森」有原因　被質疑沒分手親吐關係：好朋友

▲人氣啦啦隊女神林襄在明星賽大喊「臭馬傑森」有原因，被質疑沒分手，她親吐關係：「我們就是好朋友。」（圖／記者林奕如攝影）
▲人氣啦啦隊女神林襄在明星賽大喊「臭馬傑森」有原因，被質疑沒分手，她親吐關係：「我們就是好朋友。」（圖／記者林奕如攝影）

記者林奕如／台北報導

人氣啦啦隊女神林襄日前在中華職棒明星賽為「舊愛」馬傑森應援，拿起麥克風在場邊大喊數次「臭馬傑森」，影片在社群平台瘋傳，她今（27）日出席「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」決賽，提到會喊這口號其實有一個前傳故事，面對外界質疑兩人根本沒分手，她親曝目前關係：「我們就是好朋友。」

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林襄和球員馬傑森戀情見光死，女方承認分手後，依舊是朋友關係，並且在場邊熱情應援，被問到喊「臭馬傑森」原因，林襄笑說：「就是有趣，這有一個前傳故事，之前他們主場比賽不小心接殺我們隊的球，我剛好在轉播太投入情境，不小心喊了一句話，這哏留到現在，剛好明星賽有派上用場，大家開心就好。」

▲小龍女徵選會。啦啦隊女神小蛙、琪琪、李多慧、潘怡良老師、林襄、經紀人莉奈、味全龍總監Joe。（圖／莉奈享務所提供）
▲小龍女徵選會競爭激烈。評審團啦啦隊女神李多慧（左起）、林襄、小蛙、琪琪、味全龍總監Joe、經紀人莉奈、潘怡良老師。（圖／莉奈享務所提供）
兩人被外界質疑根本沒分手，被問是否還有聯絡，林襄：「沒有耶，社群上都是我喊的應援影片。」她親吐兩人目前關係，「我們就是好朋友，我是後援會會長。」

2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會百人決選會，由「外援啦啦隊女神」李多慧、「人氣女神」林襄、「舞蹈總監」小蛙、琪琪、「味全龍行銷業務總監」程韋仁、「知名攝影師、小龍女經紀」莉奈、「時尚界權威」潘怡良老師共同組成最強評審團，徵選會主持人由芷霖、小螞蟻擔任，現役小龍女隊長小映、成員心璇、詩雅、賴可也到場為女孩加油打氣。

▲小龍女徵選會。啦啦隊女神小蛙、琪琪、李多慧、潘怡良老師、林襄、經紀人莉奈、味全龍總監Joe。（圖／莉奈享務所提供）
▲李多慧（左）、林襄（右）都是人氣啦啦隊女神。（圖／莉奈享務所提供）
味全龍行銷業務總監程韋仁表示，「小龍女徵選會」自開放報名起不到一個月的時間，就吸引了近300位女孩的熱情參與；第一階段的審查也選拔出100名女孩進入投票階段及決賽；短短七天內的投票階段，也高達十萬人次上網為女孩投票打氣，十分感謝球迷們的熱情與支持。

16位勝選者將成為小龍女練習生，接受為期至少二個月的相關課程與訓練考核，參與小龍女啦啦隊多項任務，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。

▲人氣啦啦隊女神林襄。（圖／記者林奕如攝影）
▲人氣啦啦隊女神林襄（右2）親回應和「舊愛」馬傑森目前關係。（圖／記者林奕如攝影）

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