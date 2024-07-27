孫安佐竟在信義區與混血女星當街打起來！聲稱有這項「超能力」
藝人孫鵬、狄鶯的24歲獨子孫安佐風波不斷，日前是5月在泰國闖禍後返國，6月再因與前經紀人朱翊銘攜帶瓦斯火槍現身北市信義區，引起警方高度關注，成為話題人物。孫安佐近日再度現蹤信義區，與台英混血女星「Oscar」歐斯卡在101大樓前當街開打，引起路人側目。
記者許芷芸／綜合報導
歐斯卡昨（26）日在IG分享在信義區訪問孫安佐的影片，她表示自己在街頭偶遇孫安佐後，便問對方能否受訪，孫安佐大方答應後，歐斯卡先是問他目前有幾分醉，孫安佐表示自己「5分醉」，接著又自稱有超能力：「我有一種超能力喔，就算10分我也能瞬間醒來給妳看！」
接著孫安佐還表示自己隨時在戰鬥模式、備戰模式，而被歐斯卡問到要跟誰戰鬥時他說：「任何對我有敵意的人，間諜、臥底、警察。」並指出現場就有一些這樣的人，隨後他更自信表示與拳王泰森戰三回合不是問題，歐斯卡便當場邀請他對戰。
孫安佐收下戰帖後，2人擺出對決的動作，在101大樓前上演真人版「快打旋風」。不過，孫安佐全程雙手都插在口袋內，沒有出拳只有閃躲，更沒有做出防禦舉動；而歐斯卡第一拳擊中對方，爾後的兩拳皆被躲開，最後豎起大拇指稱讚孫安佐：「可以！」
除此之外，孫安佐也坦承5月在泰國發生的事，是他做過「最違規常理的事」，並再度澄清自己是被邪教盯上，被一些「高科技手段」控制。不過他也強調：「我還是很愛泰國，泰國就是比較多一些有的沒的壞人。