高虹安判有罪「對柯文哲影響大」？吳靜怡曝：民眾黨一定倒

高虹安有罪「檢察官同天升官」　王鴻薇轟：檢調系統充滿政治酬庸

▲新竹市長高虹安涉詐領助領費案一審重判7年4月。（圖／新竹市消防局提供）
▲新竹市長高虹安涉詐領助領費案一審重判7年4月。（圖／新竹市消防局提供）

記者林怡昕／台北報導

新竹市長高虹安涉貪，台北地方法院昨（26）日一審重判高虹安7年4月、褫奪公權4年，而當初起訴高虹安的檢察官在同一天被選任為主任檢察官，引發外界議論。對此，國民黨立委王鴻薇今（27）日直言，這樣的做法根本就是此地無銀三百兩，根本坐實檢調系統充滿政治性的獎勵跟酬庸。

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高虹安被控涉貪助理費46萬餘元，台北地檢署依違反《貪污治罪條例》等罪起訴，一審台北地方法院重判高虹安7年4月、褫奪公權4年，高虹安同時宣布退出民眾黨，並將提出上訴，不過，當初起訴高虹安的檢察官，卻被發現在同一天被選任為主任檢察官，引發熱議。

對此，王鴻薇指出，高虹安昨天被判一審有罪，但是非常巧合的是，當時起訴，而且擔任公訴的檢察官，卻在他一審判有罪的時候同日升官，「這樣是完全的巧合嗎? 還是因為這是一個獎勵呢?」

王鴻薇提到，過去司法都被外界認為是很「政治來干預」，而高虹安這個官司本來就具有高度政治性，現在檢察系統竟然完全不避嫌，把起訴他以及公訴蒞庭的檢察官都在同一天升官，這樣的做法根本就是此地無銀三百兩，根本坐實檢調系統充滿政治性的獎勵跟酬庸。

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