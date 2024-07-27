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航迷注意！桃機體驗營開放報名　前進星宇「神秘場域」

▲機場公司表示，今年活動首度安排學員夜宿全臺唯一機場航廈內的膠囊旅館「町·草休行館」，更攜手星宇航空公司前進「運籌中心」與「飛機維修棚廠」等神祕場域。。（圖／星宇航空提供）
▲機場公司表示，今年活動首度安排學員夜宿全臺唯一機場航廈內的膠囊旅館「町·草休行館」，更攜手星宇航空公司前進「運籌中心」與「飛機維修棚廠」等神祕場域。。（圖／星宇航空提供）

記者許若茵／台北報導

一年一度「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」將於8月底至9月初共舉辦三梯次，機場公司表示，今年活動首度安排學員夜宿全臺唯一機場航廈內的膠囊旅館「町·草休行館」，更攜手星宇航空公司前進「運籌中心」與「飛機維修棚廠」等神祕場域。活動費用5000元，每梯次正取28名學員，報名超過人數上限將採電腦抽籤方式決定錄取名單，歡迎年滿18歲民眾把握機會探索精彩航空領域。

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機場公司說明，為讓民眾有機會深入體驗機場運作，去年首度舉辦2天1夜暑期營隊，緊湊豐富的行程獲得熱烈迴響，開放報名後立即秒殺額滿。今年「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」活動內容更加多元，將前進機場空側跑道，近距離了解地面勤務作業、直擊消防隊及行李處理場等工作奧秘，搭配職人深度導覽跑道及航務作業流程，展開一趟知性與趣味兼備的機場探索之旅。

機場公司透露，本次活動首次與星宇航空合作，安排學員參訪星宇航空運籌中心和維修棚廠等重要營運核心場域，學員們將實境體驗機組人員的專業訓練過程，深入了解航空業運作；活動並規劃入住炙手可熱的「町·草休行館」，體會夜宿機場的新鮮感，享受夜晚在觀景臺欣賞飛機起降的樂趣，放鬆舒適地度過一夜。全程參加的學員們還可獲得獨一無二的紀念品及參加證書，留下難忘的活動體驗。

桃園機場旅運量穩定成長，2024上半年客運量2218萬4,212人次，已超過疫情前（2019年）同期9成。機場24小時不間斷地營運仰賴3萬名大聯盟夥伴的共同努力與付出，機場公司希望透過舉辦體驗營，讓民眾從不同角度實地觀察機場運作，加深對於航空產業的認識。

「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」自即日起至7月31日中午11點59分開放網路報名，錄取名單將於8月6日前公布於桃園機場官方臉書粉絲團，歡迎民眾至活動網站報名及了解詳情。

機場公司提醒，體驗營活動唯一報名網址為活動網站，不會透過Line或社群受理報名；報名時僅須提供姓名、聯繫方式等基本資料，等機場公司公告錄取名單後，才會通知學員進行匯款及提供個資等報名手續。

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