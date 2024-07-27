航迷注意！桃機體驗營開放報名　前進星宇「神秘場域」

我是廣告 請繼續往下閱讀
機場公司透露，本次活動首次與星宇航空合作，安排學員參訪星宇航空運籌中心和維修棚廠等重要營運核心場域，學員們將實境體驗機組人員的專業訓練過程，深入了解航空業運作；活動並規劃入住炙手可熱的「町·草休行館」，體會夜宿機場的新鮮感，享受夜晚在觀景臺欣賞飛機起降的樂趣，放鬆舒適地度過一夜。全程參加的學員們還可獲得獨一無二的紀念品及參加證書，留下難忘的活動體驗。
桃園機場旅運量穩定成長，2024上半年客運量2218萬4,212人次，已超過疫情前（2019年）同期9成。機場24小時不間斷地營運仰賴3萬名大聯盟夥伴的共同努力與付出，機場公司希望透過舉辦體驗營，讓民眾從不同角度實地觀察機場運作，加深對於航空產業的認識。
「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」自即日起至7月31日中午11點59分開放網路報名，錄取名單將於8月6日前公布於桃園機場官方臉書粉絲團，歡迎民眾至活動網站報名及了解詳情。
機場公司提醒，體驗營活動唯一報名網址為活動網站，不會透過Line或社群受理報名；報名時僅須提供姓名、聯繫方式等基本資料，等機場公司公告錄取名單後，才會通知學員進行匯款及提供個資等報名手續。