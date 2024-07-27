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今日必吃／胡天蘭評「捨不得送人」的月餅！超水準餅皮：無人能及

▲宜蘭的「白鵝山腳—吳師傅烘焙工坊」有款獨特的提漿月餅，因少有師傅會做，獨特風味讓美食家胡天蘭稱讚說「是收到後，絕對捨不得送人的月餅！」（圖／記者葉盛耀攝）
▲宜蘭的「白鵝山腳—吳師傅烘焙工坊」有款獨特的提漿月餅，因少有師傅會做，獨特風味讓美食家胡天蘭稱讚說「是收到後，絕對捨不得送人的月餅！」（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到宜蘭的「白鵝山腳—吳師傅烘焙工坊」，這裡有許多老味道月餅，蘇式（翻毛）月餅、廣式月餅，尤其獨特的提漿月餅，在台灣坊間已經很少有師傅會做了，讓美食家胡天蘭大力稱讚該提漿月餅無人能及，更稱許說「是收到後，絕對捨不得送人的月餅！」

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中秋節將到來，又是吃月餅的時機，這幾年全台瘋蛋黃酥，不過月餅其實有相當多作法與口味，傳統口味包含蘇式月餅（翻毛月餅）、廣式月餅等，其中更有一款京式月餅，著重使用素油素餡，餅皮特色是會透過提取雜質後的特殊糖漿調製麵團，因而名為「提漿」，餅皮會像是餅乾那樣脆硬中帶著酥感。

▲提漿月餅的外皮，通常酥脆如餅乾，口感獨特。（圖／記者葉盛耀攝）
▲提漿月餅的外皮，通常酥脆如餅乾，口感獨特。（圖／記者葉盛耀攝）
「提漿」月餅難做，在台灣也少有師傅會做，因此難得，而宜蘭礁溪的「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」就有販售提漿月餅，也就因此讓美食家胡天蘭吃過之後大為驚艷，每次若有朋友問她吃過這麼多月餅後，有沒有哪一家的月餅讓他多年來每次吃依舊喜歡。而他總會第一個想到「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」，還補說一句「這是我每次收到後，肯定『捨不得送人的月餅』，吳師傅做出的提漿月餅無人能及。」

「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」的提漿月餅包含提漿椒鹽月餅、提漿伍仁月餅兩款口味，其中的伍仁口味，內餡包含核桃、腰果、松子、杏仁，還特別加有青梅與宜蘭特產金棗，讓整理滋味鹹濃噴香中，又蘊含果香酸甜，滋味很多層次。

▲提漿月餅包含提漿椒鹽月餅、提漿伍仁月餅兩款口味，圖為鹹中帶甜的椒鹽口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲提漿月餅包含提漿椒鹽月餅、提漿伍仁月餅兩款口味，圖為鹹中帶甜的椒鹽口味。（圖／記者葉盛耀攝）
「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」特別的品項還包含牛肉酥，外皮就如我們熟知的蛋黃酥外皮，內餡則是加了醬油、糖等炒出的牛肉鬆，因為還有花椒、桂皮、丁香等香料調味，更覺清香，尤其一口咬下後那內餡彷彿要爆出似的，不僅料好實在，吃起來更覺得爽快過癮。

▲牛肉酥裡頭的牛肉鬆內餡，多到像是要爆出似的。（圖／記者葉盛耀攝）
▲牛肉酥裡頭的牛肉鬆內餡，多到像是要爆出似的。（圖／記者葉盛耀攝）
更獨特的還有咖哩酥，外型做成三角形，餅皮酥中帶脆感，內餡豬肉加了店家號稱的「頂級咖哩粉」，一入口就有十足咖哩香氣，愈嚼愈香，很令人驚艷。記者在初次吃到此點心時，雖已是酒足飯飽之餘，卻還是一連嗑完兩個，才心滿意足作罷。

▲咖哩酥外皮酥香微脆，內餡更是噴香濃厚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲咖哩酥外皮酥香微脆，內餡更是噴香濃厚。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」 
地址：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路80-1號
電話：039-283-168
營業時間：09:00~18:00
公休：無

📍胡天蘭小檔案
為台灣知名美食評論家，因為評論起美食辣嘴毒舌、絲毫不留情，因此有「美食界滅絕師太」稱號。

多年撰寫美食報導於各大報刊雜誌中，也多次出席《康熙來了》及《來吧！營業中》、《嗨！營業中》等節目，並且是許多美食評鑑比賽的評審，曾出版《胡天蘭的辣嘴毒舌》、《天蘭尋味：胡天蘭的美味點評101》等著作。

▲胡天蘭為台灣知名的美食評論家。（圖／記者葉盛耀攝）
▲胡天蘭為台灣知名的美食評論家。（圖／記者葉盛耀攝）
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