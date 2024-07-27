今日必吃／胡天蘭評「捨不得送人」的月餅！超水準餅皮：無人能及

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「提漿」月餅難做，在台灣也少有師傅會做，因此難得，而宜蘭礁溪的「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」就有販售提漿月餅，也就因此讓美食家胡天蘭吃過之後大為驚艷，每次若有朋友問她吃過這麼多月餅後，有沒有哪一家的月餅讓他多年來每次吃依舊喜歡。而他總會第一個想到「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」，還補說一句「這是我每次收到後，肯定『捨不得送人的月餅』，吳師傅做出的提漿月餅無人能及。」
「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」的提漿月餅包含提漿椒鹽月餅、提漿伍仁月餅兩款口味，其中的伍仁口味，內餡包含核桃、腰果、松子、杏仁，還特別加有青梅與宜蘭特產金棗，讓整理滋味鹹濃噴香中，又蘊含果香酸甜，滋味很多層次。
「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」特別的品項還包含牛肉酥，外皮就如我們熟知的蛋黃酥外皮，內餡則是加了醬油、糖等炒出的牛肉鬆，因為還有花椒、桂皮、丁香等香料調味，更覺清香，尤其一口咬下後那內餡彷彿要爆出似的，不僅料好實在，吃起來更覺得爽快過癮。
更獨特的還有咖哩酥，外型做成三角形，餅皮酥中帶脆感，內餡豬肉加了店家號稱的「頂級咖哩粉」，一入口就有十足咖哩香氣，愈嚼愈香，很令人驚艷。記者在初次吃到此點心時，雖已是酒足飯飽之餘，卻還是一連嗑完兩個，才心滿意足作罷。
📍店家資訊：
「白鵝山腳 : 吳師傅烘焙工坊」
地址：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路80-1號
電話：039-283-168
營業時間：09:00~18:00
公休：無
📍胡天蘭小檔案
為台灣知名美食評論家，因為評論起美食辣嘴毒舌、絲毫不留情，因此有「美食界滅絕師太」稱號。
多年撰寫美食報導於各大報刊雜誌中，也多次出席《康熙來了》及《來吧！營業中》、《嗨！營業中》等節目，並且是許多美食評鑑比賽的評審，曾出版《胡天蘭的辣嘴毒舌》、《天蘭尋味：胡天蘭的美味點評101》等著作。
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