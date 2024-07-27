小吳、紀卜心2度為十盛道歉！網紅酸「拗得好難看」：欺騙又不認
百萬Youtuber見習網美小吳跟網紅紀卜心一起創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近期因為被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，爆發標示不清爭議，引發消費者抨擊，沒想到兩人卻被發現刪除網友留言，在首波聲明中還提到被假帳號攻擊、同業操作等，後續發聲道歉依然無法澆熄網友的怒火。小吳也在昨（26）日正式上傳道歉影片，紀卜心也透過限動發聲，兩人透露一開始就知道產品有奶精，但真心強調從沒想要欺騙消費者。對此，網紅「美到沒朋友」看到兩人道歉的聲明後，直言表示：「拗成這樣真的好難看。」掀起網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
小吳在26日發布影片為「十盛飲料標示爭議」一事道歉，他對於當下第一時間沒出面說明感到很抱歉，也對於自己在還沒釐清狀況就先用限動倉促回覆爭議表示歉意。小吳在影片中解釋：「飲料店並非完全由我與紀卜心持有，還有其他股東跟同仁，爭議爆發時需要等公司內部討論後，我們才能正式公開回覆，沒在第一時間出來說明，絕對不是要逃避或是推卸責任。」
此外，小吳也表示，自己和紀卜心負責的是宣傳跟試喝飲料，其他部分都是交由專業團隊來處理，並坦承：「從配方一出來時，就知道熟成生乳裡面含有奶精。」而他個人偏愛奶精奶茶，也是真的喜歡這個產品，才會分享給大家。小吳強調：「我發誓！我們的初心絕對沒有想隱瞞或欺騙社會大眾，我們的產品從來沒有強調過是鮮奶茶，但在標示不明這一塊，沒寫清楚，確實是我們疏忽，對不起。」
對於小吳與紀卜心處理「十盛標示不清爭議」而引發的一連串公關危機事件，網紅「美到沒朋友」也透過臉書發文評論，他直言：「我看不懂小吳他們這次公關處理，就看看還有多少腦粉要支持他們，他們其實一開始就是在欺騙消費者，但是又不可能承認，大家誰不知道加奶精就是為了省成本。」文末更直接狠批：「凹（拗）成這樣真的好難看。」貼文一出，吸引大批網友討論，不少網友都認為：「做餐飲的不誠實真的不行。」