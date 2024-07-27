凱米重創后里高接梨！楊瓊瓔親勘災損　促農業部連夜公告現金救助

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吳國樑說，這是他們種寶島甘露梨5年來首度遇颱風。由於颱風帶來的西南風，使梨子未成熟時便落果，等於是報廢。雖然參加了高接梨颱風保險，但賠償金額僅為投資的20%左右，無法彌補實際損失。至少三分之一的梨子已經落在套袋內，部分果實經過三天大雨泡水後已經腐爛。
農業部台中區農業改良場助理研究員徐錦木介紹，后里地區的高接梨主要為寶島甘露梨，一般在12月25日至1月1日之間嫁接，生長期約需210至220天。今年由於颱風的強風和大雨，使得即將成熟的梨子遭受嚴重損害。徐錦木指出，颱風帶來的強風吹動使果梗折斷，導致梨子落果，連日的暴雨也會引發梨果水傷，預計一週後損害會更加明顯。
農糧署中區分署台中辦事處主任陳瑛表示，針對梨子的災損，會同農業局、區公所、專家啟動四方會勘，並於早上先行勘查東勢地區，接著進入后里，鑒於災情嚴重，農糧署會加速啟動現金救助程序。
后里區長賴同一指出，后里區種植約200公頃高接梨，寶島甘露梨占6至7成，其生長期至少210天，目前嫁接日數還在180至190天左右，颱風天前無法搶收，強風一吹果梗就斷，部分梨園的果實損失達五成。賴同一強調，寶島甘露梨一年只有一次收成機會，若收成不佳，將使梨農面臨艱困的一年。
楊瓊瓔表示，這些甘露梨只有8分熟，還要再20天才能採收，因風災落果在梨袋內，看到寶島甘露梨的損失，心情十分沉重。她指出，為了緩解梨農的困境，相關單位會勘後不到8小時，農業部連夜公告台中市為符合現金救助及低利貸款地區，期望能夠為受災農民提供必要的幫助。