情人節限定！高雄教父牛排為港都戀人獻上極致海陸饗宴
七夕情人節即將到來，二度蟬聯米其林入選餐廳的教父牛排高雄分店「Capstone Steakhouse」，將在七夕當日為港都戀人獻上情人節特別套餐，以極致海陸饗宴搭配粉紅氣泡酒，為戀情加點粉紅泡泡。
記者陳美嘉／高雄報導
位於H2O水京棧國際酒店一樓的「Capstone Steakhouse」，為牛排教父「鄧有癸」唯一南台灣之作。此次情人節特別套餐不僅是鄧有癸烹飪技藝的展現，更是他對愛與浪漫的最佳體現。特別套餐包含道道精心編排的佳餚，從開胃菜、湯品、副菜、主菜到甜點，呈現教父牛排一慣「用料理說話」的廚藝工法，呼應戀人們相知相依的樸實日常。
經典復刻開胃菜「青森鰤魚炙燒」七夕獨家回歸，選用來自日本青森縣的上等鰤魚，以馬告香料包裹外層再炙燒增添香氣，內裡則保留半熟的軟嫩口感，建議搭配以毛豆調和辛辣氣味的山葵泥一起享用，更能突顯魚肉的油脂香味。
「白橡木烤緬因州龍蝦」情人節套餐獨獻，整尾美國進口緬因州龍蝦，表面撒上烏魚子碎、特製奶油醬汁，送入使用美國白橡木炭火的爐台炭烤，展現海洋與森林交融的極致鮮美，就讓這道獨特佳餚帶領戀人體會大自然的純粹，享受如戀愛般的幸福滋味、一同品味奢華海陸饗宴。
此外，每份七夕情人節特別套餐，還搭配澳洲氣泡酒領導品牌「香桐」（Chandon）粉紅氣泡酒一杯。套餐價格NTD $4980 / 每人，僅於七夕情人節當日晚餐限定供應。