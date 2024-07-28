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少吃澱粉狂喝果菜汁！越減越肥小腹圓滾滾　改一招4個月瘦10公斤

▲用果菜汁代替蔬菜攝取，可能導致含糖量超標。（示意圖／取自Unsplash）
▲用果菜汁代替蔬菜攝取，可能導致含糖量超標。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

許多民眾不愛吃蔬菜，有機會就喝果菜汁，覺得這樣可以補充纖維質，不過醫師說，其實看健康的果菜汁(400ml)含有高達26.4公克的糖，相當於6.6顆方糖，若每天喝1.5瓶，含糖量直接超標，想減重者一定要多注意。

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減重專科醫師吳榛槿說，根據國健署建議，每人每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量10%，而以一名30歲、體重50公斤的女性上班族為例，每日建議攝取熱量1500卡，其中糖分應低於37.5公克，約等於4顆方糖，若喝了400ml果菜汁含糖量1瓶，馬上佔了建議攝取量70%，很容易就超標。

吳榛槿說明，蔬果汁、果菜汁從原型食物加工變成飲品，纖維質會流失，而纖維對血糖有緩衝效果，缺了這層保護，糖分將被身體快速吸收，再加上為提升口感而添加糖，飲用蔬果汁的民眾很輕易便會攝入過量糖分。

▲果汁、奇異果汁、減肥飲食。（圖／取自Unsplash）
▲喝一瓶400ml果菜汁，就佔每日糖分建議攝取量70%。（圖／取自Unsplash）
此外，吳榛槿指出，曾收治一名30歲女性業務上班族，除三餐外食，還須經常應酬，但為保持身材，嚴格控制精緻澱粉的攝取，雖完全不吃宵夜，體重卻不降反升，尤其四肢瘦瘦的她小腹明顯突出，深感困擾。

吳榛槿表示，經問診發現，癥結點在於患者自覺蔬果攝取量太少，每隔1、2天便飲用1瓶蔬果汁，導致過度攝取果糖、精緻糖，檢查後更診斷出重度脂肪肝，體脂率也超標，不過經飲食調整、特別是戒除飲用蔬果汁，非但改善胰島素阻抗，甚至在4個月內就瘦了近10公斤。

除了蔬果汁外，常被民眾誤認為健康的飲品還有檸檬飲(375ml)，貌似成分單純，但含糖量28公克，與一瓶600ml奶茶含糖量僅差5.6克，而且檸檬飲每1ml的含糖量其實比奶茶還多。

吳榛槿解釋，不少研究都指出，吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域相同，一旦「糖上癮」，會很難戒除，而當糖份進入體內，會刺激胰島素分泌，處理不完的糖則成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，且糖造成的影響僅需4天即可看出變化，還會影響記憶力、專注力、反應力，民眾不可不慎。

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