少吃澱粉狂喝果菜汁！越減越肥小腹圓滾滾　改一招4個月瘦10公斤

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吳榛槿說明，蔬果汁、果菜汁從原型食物加工變成飲品，纖維質會流失，而纖維對血糖有緩衝效果，缺了這層保護，糖分將被身體快速吸收，再加上為提升口感而添加糖，飲用蔬果汁的民眾很輕易便會攝入過量糖分。
此外，吳榛槿指出，曾收治一名30歲女性業務上班族，除三餐外食，還須經常應酬，但為保持身材，嚴格控制精緻澱粉的攝取，雖完全不吃宵夜，體重卻不降反升，尤其四肢瘦瘦的她小腹明顯突出，深感困擾。
吳榛槿表示，經問診發現，癥結點在於患者自覺蔬果攝取量太少，每隔1、2天便飲用1瓶蔬果汁，導致過度攝取果糖、精緻糖，檢查後更診斷出重度脂肪肝，體脂率也超標，不過經飲食調整、特別是戒除飲用蔬果汁，非但改善胰島素阻抗，甚至在4個月內就瘦了近10公斤。
除了蔬果汁外，常被民眾誤認為健康的飲品還有檸檬飲(375ml)，貌似成分單純，但含糖量28公克，與一瓶600ml奶茶含糖量僅差5.6克，而且檸檬飲每1ml的含糖量其實比奶茶還多。
吳榛槿解釋，不少研究都指出，吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域相同，一旦「糖上癮」，會很難戒除，而當糖份進入體內，會刺激胰島素分泌，處理不完的糖則成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，且糖造成的影響僅需4天即可看出變化，還會影響記憶力、專注力、反應力，民眾不可不慎。