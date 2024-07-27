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災後補助看這邊！行政院成立「凱米颱風專案」　死亡或失蹤發80萬

▲行政院今（27）日表示，行政院長卓榮泰已責成行政院公共工程委員會針對凱米颱風造成之公共工程災損成立「凱米颱風專案」。（圖／行政院提供）
▲行政院今（27）日表示，行政院長卓榮泰已責成行政院公共工程委員會針對凱米颱風造成之公共工程災損成立「凱米颱風專案」。（圖／行政院提供）

記者陳佩君／台北報導

凱米颱風襲台，在各地造成淹水、土石崩塌、道路邊坡崩落及農損等各種災情，尤其宜花及中南部等地淹水情形嚴重，行政院今（27）日表示，行政院長卓榮泰已責成行政院公共工程委員會針對凱米颱風造成之公共工程災損成立「凱米颱風專案」；此外，死亡或失蹤每人發給80萬元，重傷賑助25萬元；住戶淹水救助每戶最高發給2萬元，得從寬認定。

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卓榮泰昨赴雲嘉南等地勘災，關懷受災民眾並實際瞭解災害受損情形，今規劃赴花蓮視察當地農損與公共設施的損害，在勘災過程中卓院長感受到受災地區民眾殷切恢復家園的心情與產業重建的各種需求，指示「從寬、從簡、從速」盡全力協助民眾早日恢復家園。

行政院發言人陳世凱表示，卓榮泰已責成行政院公共工程委員會針對凱米颱風造成之公共工程災損成立「凱米颱風專案」，將受災地區公共工程的復原重建列為最優先施政，公共設施的恢復有助於民眾生活回到常軌。

此外，各部會於政策上已優先提供各項災害救助事項，包括災害慰問金，死亡或失蹤每人發給80萬元（中央慰問20萬元、地方救助20萬元、賑災基金會賑助40萬元），重傷賑助25萬元（中央慰問5萬元、地方救助10萬元、賑災基金會賑助10萬元）；住戶淹水救助每戶最高發給2萬元，得從寬認定；對於農損天然災害之救助與紓困，農業部提出現金救助及低利貸款，並因應此次凱米颱風，加碼「不論新舊貸款，均免息6個月」。

針對原住民民眾，提供災後救助、臨時工作、重建修繕、融資紓困；在就業方面則提供天災臨工、勞保減免傷病給付、創業貸款及穩定雇用措施、職業訓練補助；企業災損關懷及復工貸款之優惠方案；受災民眾就醫得以例外就醫，看病免健保卡等各項便民服務。

陳世凱表示，行政院秘書長龔明鑫亦於昨日召開災害復原事宜討論會議，邀集行政院副秘書長李國興、行政院主計總處、內政部、經濟部、交通部、農業部、衛生福利部、行政院公共工程委員會、行政院災害防救辦公室等進行跨部會研商，依《災害防救法》規定，研提受災民眾相關救助與協助措施，包括死亡、失蹤和重傷者救助金和慰問金、淹水救助及農業天然災害救助及紓困、勞工就業協助、企業災損關懷及協處、各項稅捐減免、原民扶助及各項便民服務，協助受災民眾早日重建復原，順利度過難關、回復正常生活。

陳世凱指出，卓榮泰體恤受災民眾希望能恢復家園回到生活常軌的心情，儘速推出首波凱米颱風各項災後救協助措施，未來視受災民眾需求滾動調整各項措施，並且持續與各地方政府密切合作，中央與地方齊心協力以從寬、從簡、從速原則，走過風雨，重建家園。

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