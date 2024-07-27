高雄淹大水黃捷出國遭炎上！這些政治人物也因颱風天出游網炸鍋
凱米颱風夾帶豪雨橫掃台灣中南部造成嚴重災情，高雄更慘淹大水淪為重災區。民進黨立委黃捷的選區淹水淪為「水世界」，卻被質疑未被到場勘災，就連昨日總統賴清德前往高雄勘災，黃捷也未到場，引發藍營批評與網路炸鍋。對於颱風期間神隱，黃捷昨日晚間坦承前一天不在國內。事實上，天災肆虐期間仍出遊的政治人物不只黃捷，包括前總統陳建仁等人都因此遭到炎上，甚至被迫道歉。
記者呂炯昌／台北報導
2009年8月8日，莫拉克颱風來襲，當時行政院秘書長薛香川遭目擊陪岳父吃飯慶祝父親節。薛香川8月17日打電話進政論節目澄清，表示自己是在8日當天和朋友、家人及近百歲丈人過父親節，而次日則一早便趕赴災區，並強調「拜託!父親節，父親節耶，吃個飯過分嗎？」8月19日薛香川向時任行政院長劉兆玄請辭獲准。
2018年8月23日，熱帶性低氣壓從台灣西南部登陸，在台灣滯留22小時造成南台灣被暴雨轟擊到處淹水，不過，時任副總統陳建仁缺席金門舉辦的823炮戰60周年紀念活動，卻在8月24日帶著全家人到金門度假，引發網路炸鍋。對此，副總統辦公室發布新聞稿，為了「國人觀感不佳」和「團隊蒙受批評」向國人致歉，強調做錯了就要勇敢面對、真心悔改。
在陳建仁道歉的同時，也傳出時任立法院長蘇嘉全8月25日帶家人赴日本，立法院回應表示，蘇嘉全是受邀日訪問，因為擔心台灣災情，蘇嘉全已提前返國。