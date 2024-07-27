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一粒破天荒把瀏海撥開！直接露出額頭高度　粉絲：看起來好不一樣

▲一粒公開將瀏海梳開的影片，被粉絲評「很不一樣」。（圖／一粒IG）
▲一粒公開將瀏海梳開的影片，被粉絲評「很不一樣」。（圖／一粒IG）

記者楊穎軒／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」人氣成員一粒（趙宜莉），今年3月憑空靈、厭世外貌和仙氣，以及幫球員葉保弟跳應援舞竄紅，IG追蹤數2個月暴增300倍，日本媒體看好她成為下一個峮峮和林襄。一粒過去不管在球場上還是為工作亮相，髮型都有瀏海，近日她罕見公開把瀏海梳開的造型，粉絲直言：「看起來好不一樣喔！」

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一粒25日在IG上傳一支Reels，她一頭烏黑大波浪長髮垂肩，以往的旁分瀏海變成中分，身穿合身蕾絲鑲邊的短上衣、頸飾，拿著鏡頭自拍，疑似套用濾鏡，一粒原本白皙的皮膚呈現牛奶色，精緻五官和如漫畫人物、一眨一眨的雙眸勾人，雖然長度只有短短2秒鐘，仍讓人忍不住重複播放。

▲一粒難得撥開瀏海，標致鵝蛋臉現形。（圖／一粒IG）
▲一粒難得撥開瀏海，鵝蛋臉、標致五官現形。（圖／一粒IG）
影片一發布，迅速累計3.4萬人按讚，看見一粒罕見露出大片額頭的模樣，引起粉絲熱烈評論：「雖然很短但超正」、「好想說看三小...時了」、「美翻了」、「這影片到底什麼時候結束啊」、「仙氣飄飄」、「好像韓星」、「我可以停在這裡1個小時」、「仙女下凡！」

被嚴苛鄉民封台鋼門面　多益960分還雙主修畢業

25歲一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」等封號，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。

一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，而私下的一粒也熱愛繪畫、塗鴉，說是才貌兼備的女神一點也不為過。

▲一粒中分長髮造型別有一番風味。（圖／一粒IG）
▲一粒中分長髮造型別有一番韻味，粉絲一致給予好評。（圖／一粒IG）
▲▼一粒有中職啦啦隊新女神之勢，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」，還是輔大雙主修的學霸。（圖／一粒IG）
▲▼一粒有中職啦啦隊新女神之勢，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」，還是輔大雙主修的學霸。（圖／一粒IG）
▲▼一粒有中職啦啦隊新女神之勢，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」，還是輔大雙主修的學霸。（圖／一粒IG）
▲▼一粒有雙如漫畫女主角的雙眸，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）

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