肯爺8月要來台灣了！宣布將在桃園開唱　票價、搶票時間一次看

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從小天賦非凡 首張專輯便大放異彩
肯爺出生於美國中產階級單親家庭，由擔任大學教授的母親一手拉拔長大，10歲時因母親到中國南京大學任教，曾搬到中國居住、求學並學會中文，不過回到美國後就忘光了。他小時候就展現對藝術的天賦，5歲寫詩、3年級唱饒舌、7年級開始作曲。他曾拿到芝加哥美國藝術學院獎學金攻讀繪畫，後來轉學到芝加哥州立大學讀英文系。20歲時他輟學追求音樂事業，曾讓母親一度不能諒解。
肯爺先在知名的Roc-A-Fella Records唱片公司擔任專職音樂製作人，曾共同製作傑斯（Jay-Z）的2001專輯《The Blueprint》，天生才華難自棄的他，很快也得到個人唱片合約，於2004年發行首張錄音室專輯《遠離校園》大獲好評，單曲《Slow Jamz》攻上指標性的告示牌單曲榜冠軍，音樂生涯迄今締造5首告示牌冠軍單曲。接下來的《遲來的註冊》（Late Registration）與《畢業特典》專輯都空降告示牌專輯榜冠軍，包括他與Ty Dolla $ign以「¥$」團體名義推出的新作《Vultures 1》，這已是他11度一發片就登頂告示牌專輯榜。
樂評認為肯爺的橫空出世，打破嘻哈的刻板印象、導致曾位居主流地位的幫派饒舌衰退，他的《畢業特典》更被視為音樂產業的一個轉捩點、其他不遵循硬蕊幫派風格的新饒舌歌手得以雨露均霑，在主流市場獲得廣泛的接受與迴響，包括Drake、Nicki Minaj、Travis Scott等當紅饒舌藝人，都坦言深受肯爺影響。其他各種流派的藝術家與音樂團體，亦表示肯爺對他們的作品產生影響。《告示牌》資深編輯曾評析他「絕對是21世紀最好的藝術家之一，甚至可以說是最好的」；英國《衛報》樂評也給予高度讚美：「沒有人能像他賣出這麼多唱片，同時仍然保持如此堅決的實驗性，並在文化與政治上激起波濤」。
肯爺與Ty Dolla $ign合組團體發布新作，展開話題性十足的「Vultures Listening Experience」巡演，光從名稱就可看出有別於傳統演唱會的形式與企圖心。難得受訪的肯爺，日前提到他倆在舊金山的現場演出，如此描述著：「我們一打開煙霧與燈光，我心想：『哇～這煙霧本身就是一個開場表演！』我們所呈現的光影效果、就是一個能帶領群眾進入截然不同體驗的開場表演。」光從肯爺談到這個環節，就足以得知他不只重視新作的現場音樂呈現與編制，更精心為粉絲營造完美氛圍與值回票價的沉浸體驗之夜，台灣粉絲千萬不要錯過！
肯爺首度來台演出，將帶妻子與大女兒同行。主辦單位在此號召肯爺的粉絲在他們一行人抵台時迎接，讓肯爺感受台灣的熱情。「Vultures Listening Experience」台灣場演出門票，預計8月1日中午12點於KKTIX開賣，票價分別是6888元、5888元、4888元、3888元、2888元、1888元。肯爺抵台時間也將於近日公布，敬請粉絲密切留意。