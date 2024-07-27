韓正妹空姐「飛機上用台語廣播」！發音標準超流暢 背後功臣曝光
南韓航空公司「德威航空」近日在社群上分享了一段韓籍空服員用台語廣播的影片，掀起了大批網友討論，在影片中可見韓籍空服員展現驚人的台語發音，完整且流暢的唸出起飛前的廣播稿，讓台灣網友們看了都非常震撼，甚至還讚嘆：「台語比很多台灣人標準。」而成就這一切的背後功臣正是民視主播王嘉琳，她也透過IG分享幕後的過程，引起不少網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
德威航空近日在官方的IG帳號上發布了一段韓籍空服員用台語在機上廣播的影片，從影片中可以看到，韓籍空服員拿起話筒，看著筆記本，用台語流暢地把廣播稿一字一句的唸出來，因為她的發音非常標準，隨即在網路上引起討論。
不少台灣網友看到影片之後，都紛紛留言表示：「真的太強了啦」、「真的不敢相信他是韓國人耶！太強了啦」、「超標準！比很多台灣人說得還好了」、「太強了吧！音調也超級標準」、「好標準，這樣很多年長的阿公、阿嬤應該也可以聽得懂」、「還以為是台灣人來體驗，結果居然是韓國空服員」、「天啊！我還以為都是錄音的」、「真的是謝謝有民視大主播指導耶。」
事後，民視主播王嘉琳也透過IG限動分享該影片，並透露自己是在6月被朋友委託，問她可不可以教韓籍空服員唸一段台語廣播，她便將廣播稿翻譯成台語，然後錄音交給空服員練習。如今看到成果，王嘉琳也直言：「看到這影片好感動，這要歷經多少練習才能達到成果？差點以為是台灣人。」此外，王嘉琳也透露自己是澳門人，在10幾年前來台灣才學台語，「台語很美、很親切，感謝台語老師用心教學，還有自己就算講錯、丟臉也沒放棄。」對於自己能幫到有興趣學習的朋友，她也感到很開心。