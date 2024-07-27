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陳其邁團隊力拼凱米隔日恢復市容　醫師李佳燕：拼命為市民

▲執業的醫師李佳燕表示，凱米颱風下雨下到毫無空隙，隔天大馬路乾乾淨淨，市長陳其邁所帶領的高雄絕對是優等生。(圖／翻攝畫面)
▲執業的醫師李佳燕表示，凱米颱風下雨下到毫無空隙，隔天大馬路乾乾淨淨，市長陳其邁所帶領的高雄絕對是優等生。(圖／翻攝畫面)

記者郭凱杰／高雄報導

凱米強颱侵襲中南部各縣市，其中在高雄更創下山區單日雨量超過莫拉克颱風、平地降雨量新高等歷史紀錄，也造成許多積淹水情況。國民黨立委王鴻薇等人質疑前瞻治水經費效用不彰，對此，在高雄生活、執業的醫師李佳燕表示，下雨下到毫無空隙，隔天大馬路乾乾淨淨，市長陳其邁所帶領的高雄絕對是優等生。

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▲凱米颱風過後，開車在路上，滿目瘡痍，樹幹樹枝樹葉滿地，雨狂瀉，風狂吹，有看過雨下到密佈成片的嗎，清潔人員正努力的幫運著。(圖／翻攝畫面)
▲凱米颱風過後，開車在路上，滿目瘡痍，樹幹樹枝樹葉滿地，雨狂瀉，風狂吹，有看過雨下到密佈成片的嗎，清潔人員正努力的幫運著。(圖／翻攝畫面)
李佳燕表示，凱米颱風過後，開車在路上，滿目瘡痍，樹幹樹枝樹葉滿地，雨狂瀉，風狂吹，有看過雨下到密佈成片的嗎？可以下雨下到毫無空隙！大馬路上還有路倒樹，橫躺在路上，只容小客車勉強穿過⋯⋯

▲凱米颱風過後高市府團隊正努力地將市容恢復正常。(圖／翻攝畫面)
▲凱米颱風過後高市府團隊正努力地將市容恢復正常。(圖／翻攝畫面)
李佳燕接著說，次日，從北高雄開車到南高雄，看著清理得乾乾淨淨的大馬路，有些小路，樹枝樹葉雖來不及清光，也都被掃到兩側，以不影響行車安全為前提。看著與昨天截然不同的場景，感動到有點想哭⋯⋯

▲因凱米颱風來襲25日為清運垃圾，次日一大早垃圾車就穿梭在市區忙著清運垃圾。(圖／翻攝畫面)
▲因凱米颱風來襲25日為清運垃圾，次日一大早垃圾車就穿梭在市區忙著清運垃圾。(圖／翻攝畫面)
李佳燕感慨的說，這樣的清理速度，究竟清潔人員是怎麼做到的？他們什麼時候出來做這些工作的？可想而知是市長陳其邁所帶領的市府團隊為高雄市民，拼命做出來的成果。有時，會對政府失望，那是因爲我們希望『她』更好，我們對『她』有期待。我們習慣拿全世界做得最好的政府，來和我們自己的比較，因為我們相信，『她』是可以更好的。

▲網友看完此文，也紛紛留言贊同，真心感謝高市府團隊的工作人員。希望藉由李醫師版面讓大家知道這些工作人員的努力不要被汙衊。(圖／翻攝畫面)
▲網友看完此文，也紛紛留言贊同，真心感謝高市府團隊的工作人員。希望藉由李醫師版面讓大家知道這些工作人員的努力不要被汙衊。(圖／取自李佳燕醫師臉書)
最後，李佳燕肯定地說，「其實，全世界有能力、又廉潔的政府有多少？高雄，絕對是優等生了！」

網友看完此文，也紛紛留言贊同，表示「26日早上還有一趟垃圾車, (因為25日晚停運) 真心感謝這些人員。看著網路上滿滿的惡意，肯定生氣，但畢竟我們才是真實生活當地的人，享有這些幕後工作人員努力的讓大家恢復正常生活同時，希望藉由李醫師版面讓大家知道這些工作人員的努力不要被汙衊。」

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