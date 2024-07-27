影／挺性平別被社會框架！苗博雅籲青年勇敢做自己

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長期關注性別平權議題的苗博雅，則和青年分享性別不一定是天經地義、理所當然，永遠不能改變的事情。她強調，性平運動跟大家都有關「我認為每個人都沒有辦法百分之百達到社會對於好男人、好女人的期待。」所以應該尊重差異。
苗博雅以自己為例，常有選民無法辦法分辨她是男是女，進而造成尷尬場面，但她強調「不能因為一個男孩喜歡縫紉，就在學校被霸凌，遭受不平等待遇。不能因為一個女孩喜歡玩機器人，就灌輸男生才會數理好的觀念。」她認為身而為人都該擁有適性發展的空間，不該去套用男生、女生該怎麼樣的標準，她也以此鼓勵在場的青年，不要被社會的性別觀念框架住，應該勇敢做自己。
NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案
《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。
「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。
2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94
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