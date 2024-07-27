連半薪都沒了！內政部出手：貫徹廉能「高虹安停職期間不發薪」

影／挺性平別被社會框架！苗博雅籲青年勇敢做自己

▲台北市議員苗博雅今（27日）參與《NOWnews今日新聞》政青春營隊「性平跨世代 青年好歸me」，與學生分享性平議題。（圖／記者王郁勳攝）
▲台北市議員苗博雅今（27日）參與《NOWnews今日新聞》政青春營隊「性平跨世代 青年好歸me」，與學生分享性平議題。（圖／記者王郁勳攝）

文/王文萱

《NOWnews今日新聞》舉辦政青春營隊「性平跨世代 青年好歸me」，今（27日）特別邀請台北市議員苗博雅及熱血公民教師黃益中，於遊戲橘子總部普橘島與學生分享性別平權議題，現場許多學生參與座談，更有不少針對性平議題的熱烈提問。

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黃益中自身就是學校公民教師，也曾參與過許多性平運動，回顧台灣爭取性別平等的歷史，他笑稱在街頭運動，常遇到自己的學生，並自傲地說「學生認同你的理念，我們在街頭上就可以碰面。」他也在演講中分享台灣性別平等運動的影片，以及玫瑰少年葉永鋕母親的紀錄片，讓在場青年了解台灣爭取性平的艱辛之路。

▲ 熱血公民教師黃益中參加《NOWnews今日新聞》舉辦的「政青春營隊」，分享自己對性別平權議題的看法，也在現場與青年合影。（圖／記者王郁勳攝）
▲ 熱血公民教師黃益中參加《NOWnews今日新聞》舉辦的「政青春營隊」，分享自己對性別平權議題的看法，也在現場與青年合影。（圖／記者王郁勳攝）
長期關注性別平權議題的苗博雅，則和青年分享性別不一定是天經地義、理所當然，永遠不能改變的事情。她強調，性平運動跟大家都有關「我認為每個人都沒有辦法百分之百達到社會對於好男人、好女人的期待。」所以應該尊重差異。

苗博雅以自己為例，常有選民無法辦法分辨她是男是女，進而造成尷尬場面，但她強調「不能因為一個男孩喜歡縫紉，就在學校被霸凌，遭受不平等待遇。不能因為一個女孩喜歡玩機器人，就灌輸男生才會數理好的觀念。」她認為身而為人都該擁有適性發展的空間，不該去套用男生、女生該怎麼樣的標準，她也以此鼓勵在場的青年，不要被社會的性別觀念框架住，應該勇敢做自己。

NOWnews「跨世代」公民競賽開跑！頭獎5萬元徵青年提案

《NOWnews 今⽇新聞》今年也首度舉辦「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案徵件，號召各大專院校青年學子，提出對國家社會具重要性與影響力之公民提案，並評選出前三名與票選一名最佳人氣獎，首獎最高5萬元獎金。獲獎團隊也將於11月26日舉行之跨世代年度論壇與國內外青年嘉賓，面對面分享提案成果。

「CROSSROAD跨世代倡議平台」公民提案競賽，報名日期自即日起至8月15日止，預計9月底公布入圍名單。

2024跨世代公民提案競賽辦法與報名網址：https://reurl.cc/2Yzz94

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