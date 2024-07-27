黃捷風災出國爆「偷里長勘災照」！在地議員酸：黃賊封號完整發揮
凱米颱風夾帶豪雨橫掃台灣中南部造成嚴重災情，高雄更慘淹大水淪為重災區。民進黨立委黃捷的選區淹水淪為「水世界」，卻被質疑未被到場勘災，就連昨日總統賴清德前往高雄勘災，黃捷也未到場。對於颱風期間神隱，黃捷昨日晚間坦承前一天不在國內，但黃捷仍貼出數張勘災及協助救災照片。不過，遭質疑是盜用里長的勘災照，國民黨在地議員許采蓁今（27）日質疑黃捷不敢公開行程，並狠酸黃捷偷開立院門、偷照片，把網友給她的「黃賊」封號發揮的淋漓盡致。
記者呂炯昌／綜合報導
許采蓁表示，黃捷在風災最前嚴重的時候出國，市民的家泡湯、黃捷的假期可不能泡湯，並質疑黃捷拉立委柯志恩合理化自己的行為，但柯志恩早在20日就跟隨國會進行重要的國外的外交工作，柯志恩沒有假裝自己不在國內，還大方公開自己的行程，更沒有盜圖假裝在台灣，「反觀黃捷，你敢公開自己的行程嗎?」
許采蓁說，有里民跟她爆料，黃捷根本沒有到現場，圖片是從里的群組抓到，在第一線辛苦抽水的是里長，協調的鳳山與鼓山區公所，到底跟她有什麼關係?
許采蓁表示，出國通常都是提前先安排，有要事沒有人不能夠體諒，但是大家最不能體諒是作為政治人物連基本的誠信都沒有，在立法院偷開門、在地方偷照片，看起來黃捷把網友給她的「黃賊」封號發揮的淋漓盡致，甚至不輸給怪盜基德，地方不需要怪盜，而是需要會做事的委員。