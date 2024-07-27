曾因代表中國冬奧奪金惹議！美中混血「谷愛凌 」　現身巴黎奧運

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谷愛凌透露，目前她才訓練了1個禮拜，預計一共用3週的時間，去準備自己的第1場馬拉松。不過，雖然3週的時間看起來很短，但報導提到，谷愛凌本身就是長跑愛好者，幾乎每天都會跑步來鍛鍊體能，從小就參加學校的越野跑校隊，成績一直很好，不過因為主項是滑雪，為了避免傷病，先前母親一直不同意她參加馬拉松。
滑雪甜心被捧為天才少女 一舉一動竄上熱搜
谷愛凌在2022年參加北京冬奧時，以2金1銀的優秀成績，擄獲不少中國粉絲，微博帳號在6小時內漲粉91萬，更一口氣靠著相關話題登上熱搜榜83個，「#谷愛凌金牌」的相關話題也吸引近千家媒體報導。
在中美地緣政治關係緊張的大環境下，谷愛凌從美國轉而代表中國比賽的這行為，讓她在當年度的冬奧會期間，引起不少關注和討論。
雙重國籍爆爭議 屢以高EQ回應
谷愛凌2003年出生在加州舊金山，母親谷燕來自北京，是中國第一代移民，父親則是美國人，因為母親從小教導，使在美國出生長大的她，也能說一口流利中文。
2019年6月，谷愛凌在新浪微博宣布將「代表中國」出賽，在不承認雙重國籍的中國，擁有美國籍公民身份的谷愛凌雖然難免如履薄冰，但也展現自己的高情商，在記者會上被問及國籍時，回應：「在中國是中國人，在美國是美國人」、「我覺得體育可以團結所有人，體育不需要和國籍掛關係，我們所有的人在這裡，就是為了希望可以不斷地去拓展人類的極限」，巧妙避開爭議。
而在擔任2030年美國鹽湖城冬奧會的申奧大使一事上，谷愛凌也聲稱，自己是「全球化美麗的例子」，同時表示她參與申奧與哪個國家或中國都無關，她只是想讓滑雪這項運動在更多地方被看見。
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