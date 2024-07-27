巴黎奧運開幕式美女精選！日本最美女劍士江村美咲任掌旗官超正
2024巴黎奧運今（27）日正式開幕，開幕儀式上首度移師到塞納河上舉行，各國都搭乘船隻前往會場，而日本隊「最美劍士」江村美咲也擔任掌旗官，她的來頭不小，上屆東京奧運，雖然止步八強，但她仍被看好奪金，可說是日本代表這次人氣最高的運動員。根據日本媒體報導，江村美咲是跟霹靂舞好手半井重幸一起擔任掌旗官，而江村兩人手持日本國旗，一頭亮麗金髮，也被認為是「外國人」。不過很多日本民眾看到江村的造型，紛紛說：「金髮很適合她」、「好想多看江村選手」、「被淋濕了也很漂亮」。
記者吳政紘/綜合報導
江村為擊劍女將 東京奧運後成為王牌
江村美咲現年24歲，身高170公分、56公斤身材勻稱，她的父親江村宏二曾參加1988年漢城奧運鈍劍項目，母親孝枝同樣也是銳劍選手，並曾參加世界錦標賽。江村美咲跟父親是日本第一對都曾參加奧運的父女檔。
江村美咲在小學三年級時開始練習擊劍，最初她主攻鈍劍，不過，小學畢業後她參加了一場獎品為動畫監獄兔拼圖的軍刀比賽後，開始改練軍刀。
高中畢業後，她進入中央大學法學部就讀，是才貌與能力兼備的高材生，2021年，她自3月大學畢業後，成為日本第一位擊劍職業選手。
擊劍運動因劍種的不同，分為鈍劍（又稱花劍、輕劍）、銳劍（又稱重劍）、軍刀（又稱佩劍）三種，鈍劍是擊劍運動中最基本的一種，在亞洲深受歡迎；銳劍需要更多技巧性與準確性；軍刀則速度最快，也以西方選手最多。
值得一提的是，江村不是第一次擔任掌旗官，她在2022年杭州亞運會就有經驗，去年7月他在世錦賽奪冠，並且強調要以奧運為目標出發，在百年才辦一次的花都巴黎，也是最適合江村表現的舞台。