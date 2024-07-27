慶讚中元 萬和宮中元普度普桌供品即日起受理委辦

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萬和宮中元普度供品的質量，深獲信眾好評。原因是，每年普桌供品均採取公開招標決定，在嚴格把關下，年年都能抉選出最佳供品組合，今年也不例外。今年參加招標的三家廠商，今天分別提供實物，由萬和宮董監事評選。董事長蕭清杰提要求秉持專業、客觀、公正態度，圈選心目中最佳組合物品。
經過董監事無記名投票後，當場開標結果，由全聯實業股份有限公司和美德美分公司獲得13票勝出。得標供品包括：桂格美味三合一麥香減糖、佛祖牌新竹純米米粉、義美煎餅、盛香珍酵母蘇打餅乾、愛之味蔭瓜及土豆麵筋、三興茄汁鯖魚、爭鮮玉米粒、統一肉燥風味大號、四季釀造醬油、舒跑、得意的一天100%純葵花油、三好米池鮮米真空包裝、公賣局紅標純米酒、台鹽高級碘鹽、台糖二砂、綠豆及薑等等18項。
有意委託廟方代辦普桌的鄉親、信眾，即日起至8月8日到萬和宮一樓辦公室登記，每桌酌收1600元。董事長蕭清杰說，依照往例，普度法會結束，信眾表明不領回的代辦普桌供品，將轉贈有關機關及慈善機構。
莊嚴肅穆的萬和宮慶讚中元普度法會，自農曆7月14日晚間10時請神、安神位，11時祭拜三界公、地官大帝，安地基主、孤魂，揭開序幕。中元節傍晚六時，普度祈安法會開香儀式，主持的普銓法師，將率領大眾依次到座台前爐、大士爐、甘霖大帝、地基主爐及孤魂爐參拜。稍後，法師坐座，開始頌經消災祈福。