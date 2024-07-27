奧運開幕／Haliburton開幕式上調侃Embiid！偷虧：把美國護照還來
2024年巴黎奧運會開幕式在今（27）晨熱鬧登場，作為2028年奧運東道主的美國隊，在開幕式以倒數第2組，僅次於地主法國的進場順序入場，受到沿岸民眾的熱烈歡呼。美國男籃成員Joel Embiid，本次參賽因為國籍問題，引起不少爭議，不過他的隊友Tyrese Haliburton卻在開幕式的遊艇上，錄製了一段偷虧他「把護照還來」的影片，展現兩人有趣互動。
記者林之越/綜合報導
國籍問題惹議 連隊友都在虧
根據當地媒體報導，美國男籃團隊如LeBron James、Stephen Curry等球星，在抵達法國後受到熱烈歡迎，唯獨Embiid不同。事實上，Embiid出生於非洲喀麥隆，在2022年取得了法國護照，但最終劇情急轉彎，選擇在2024年奧運代表美國隊出賽，因而讓法國民眾相當不滿。
現在不僅民眾，連來自印第安納溜馬隊的美國男籃隊友Haliburton，都忍不住虧他。在Haliburton個人IG帳號的限時動態可以看到，他向正在揮舞著美國國旗的Embiid喊道：「把護照還來！」而Embiid則假裝生氣回應道：「我是美國人，兄弟。」從兩人互動中，可以感受到感情相當不錯。
對於自己的決定，Embiid先前受訪時曾表示：「這是一個艱難的決定，但是在我成長過程中，我的目標就是參加奧運，所以對我來說，能夠打球是最重要的。」