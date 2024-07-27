疫後缺工逢暑假！近6成業者急徵才 7成調整經營模式
褪去疫情陰霾，又適逢炎炎夏日漫長暑假，正是國人外出旅遊的高峰，觀光旅宿餐飲業者為了搶攻市場，無不積極備妥充足人力迎接商機，根據1111人力銀行調查顯示，有58.9%受訪業者表示近期有徵才規劃，目前開出的急缺包括：外場服務人員53.3%、廚助人員49.7%、櫃檯接待人員21.1%、內場廚師19.7%以及房務人員17.8%。
記者許若茵／台北報導
調查指出，目前產業缺工的原因包含少子化49.4%、青年就業意向改變48.2%、假日上班/輪班39.6%、薪資水準偏低32.2%以及工時過長27.5%。因此有將近７成的業者因應人力缺口而調整經營模式，其中最多人採取「增聘計時人員34.9%」的作法，其次則是「調整營業時間20.5%」、「引進智能點餐系統17.2%」、「引進行動支付16.7%」以及「線上check in 15.1%」。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，觀察國內旅遊產業，自從新冠肺炎疫情解封後，2023年迎來國旅大爆發，根據統計國內一般旅館全年收入為800.16億元，相較疫情前的654.5億元，成長高達22%。
而在餐飲表現部分，曾仲葳援引經濟部最新資料，2023年餐飲業總營業額達到1.02兆元，是首次突破兆元大關，比2022年增加18.8%，顯見內需產業強勁復甦的背後，靠得是充足人力所支撐出來的服務品質。觀光旅宿餐飲業的業態使然，寒暑假及周末假日都是來客量最大最需要人手的時候，然而假日輪班、薪資低、工時長這三大抗性，使得求職者從業意願始終不高，人力缺口也愈加吃緊。
台灣餐飲業聯盟理事長李日東表示，台灣面臨少子化的問題，加上新世代多元性的工作選擇和價值觀的變化，造成人力短缺。理事長建議，政府應放寬僑外生畢業後留台工作門檻；輔導外送員回流餐飲業；獎勵民間業者，選購AI智慧化點餐、送餐系統，更提倡應拉高餐飲業勞工薪資，以減緩人力壓力。