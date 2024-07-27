還沒跌完！分析師看台積電「融資斷頭價」　台股恐還要再跌千點

多頭訊號消失？SCFI連3週走跌　本週跌2.7%、累計跌幅逾6%

▲最新一期上海集裝箱出口（SCFI）再度走低，下跌94.57點、跌幅為2.7%，指數來到3447.87點。（圖／馬士基官網）
▲最新一期上海集裝箱出口（SCFI）再度走低，下跌94.57點、跌幅為2.7%，指數來到3447.87點。（圖／馬士基官網）

記者陳郁柔／台北報導

海運航線運價持續回檔修正，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）再度走低，先前連續13週上漲後走低，本週指數已經是連3跌，下跌94.57點、跌幅為2.7%，指數來到3447.87點；其中遠東到美西線受到小型公司投入小型船舶衝擊，跌幅相對較重、來到6%。

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上海航交所昨（26）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），跟上周相比續跌94.57點、來到3447.87點，跌幅達到2.67%，呈現連3跌；此外，這3週以來跌幅逾6%。

觀察各航線的表現，四大長程線全面續跌，歐洲線本周運價僅較上周跌9美元或0.18%，每TEU（20呎櫃）來到4991美元；地中海線TEU（20呎櫃）來到5270美元，下跌91美元或1.69％；美西線每FEU（40呎櫃）為6663美元，下跌461美元或6.47％；美東線每FEU（40呎櫃）為9557美元，下跌194美元或1.98％。

根據Alphaliner統計，全球運力今昨來到3034萬4347 TEU，續創新高。

貨代業者透露，歐美線高運價，持續吸引各路船公司投入，聯盟船公司新增運力以加班船或新航線形式，投入美西、歐洲線，非聯盟船則是持續進軍地中海線、美西線。其中，船舶周轉率快的美西線仍是一級戰區，非聯盟船已喊出5字頭搶貨，累計這波跌勢修正近1600美元。

業界認為，全球貨櫃輪已進入傳統旺季，市場缺櫃、缺船情況還是相當嚴重，從美東、歐洲線只是小幅回檔就可以看出來。遠東-美西線因運價太好，又開始出現近洋線業者投入小船搶貨，也造成最近美西線運價跌幅加大，並且接下來兩週還是會出現緩跌情形。

英國海運諮詢機構德魯里昨日估計，貨櫃船運市場運價已經到頂，但因紅海危機等因素，運在一段時間內會保持現貨運價的下限。貨攬公司指出，船公司8月1日都已暫停續推漲價計畫，運價下修幅度估計會再縮小。

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