黃捷颱風天不在國內！點名4藍委也出國 謝衣鳳打臉：我都在勘災
凱米颱風對南台灣造成劇烈災情，高雄多處地區嚴重淹水，其中，民進黨高雄市區域立委黃捷遭質疑「人去了哪裡」，黃捷26日坦言自己不在國內，但同時也點名國民黨立委江啟臣、謝衣鳯、馬文君、柯志恩，他們人呢？對此，謝衣鳯今（27）日表示，「感謝黃捷在颱風天還想到我，這幾天彰化災情嚴重，都在選區勘災」。
記者林怡昕／台北報導
黃捷昨天晚間在臉書承認，她並不在國內，會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，接著更質疑，這次藍白刻意鎖定她，側翼、藍媒和酸民以不成比例的篇幅攻擊她，是把想為顏寬恒、高虹安兩個貪污犯轉移焦點嗎？說穿了，這些酸民從來不是真心在意高雄，更不理解高雄面臨什麼處境。不在國內的藍營區域立委多的是，因此他們都靜悄悄不敢出聲。
對此，謝衣鳳回應，感謝黃捷在颱風天還想到她，這幾天彰化災情嚴重，都在選區勘災，雨勢嚴重時只能從旁協助，不想要影響救災情況，雨勢稍緩，他們到現場去勘災，也不希望影響到災民重建工作。
謝衣鳳認為，這次彰化不管是海邊、山邊、河邊，所有的農業、漁業、養殖業、畜業，還有工商產業都受損嚴重，希望中央地方共同協助民眾早日恢復重建。