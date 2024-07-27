楊丞琳巡演唱一半失聲痛哭！坦承壓力大到崩潰：這社會很不友善
藝人楊丞琳先前在《歌手2024》演出自己的經典歌曲〈帶我走〉時，意外走音、表現有失水準，被不少網友嘲諷，後來唱歌的表情還被做成表情包，而她先前跳舞的影片也經常被做成梗圖惡搞，一舉一動總成為眾人關注的焦點。楊丞琳近日在演唱會上失聲，一度哽咽無法繼續唱下去，後來還在台上崩潰落淚說：「這社會充滿很多不友善。」引發網友高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
楊丞琳近期在中國展開巡迴演唱會，沒想到演唱會進行到一半時她因為喝水而嗆到失聲，一度向演唱會的導演提出要停止演唱會，但被對方拒絕，後來她唱到〈帶我走〉的時候，逼不得已只能調整發聲的方式，只是唱到高音部分仍有些不穩，接著唱到〈擱淺〉時，一度忍不住哭到唱不下去，現場的粉絲們看了也非常不捨地幫她一起唱。
楊丞琳也對自己不小心在演唱會中造成失聲的情況，兩度向粉絲道歉，甚至情緒崩潰當場哭出來，她坦言：「很怕自己每一步走得不好，就會引發不同的聲音，覺得壓力很大，這個社會充滿很多溫暖，但同時也充滿很多的不友善。」在粉絲為她加油打氣後，楊丞琳便開玩笑地說：「今天所有的影片你們如果要分享，一定要說我是失聲的哦！」還不忘教粉絲們發文要在文案中寫什麼，「就說她雖然失聲，但還是很努力的唱這樣。」
其實，楊丞琳自從參加了中國的跳舞節目《了不起舞社》後，她的舞蹈動作跟表情管理就經常受到網友嘲諷，後來參與《歌手2024》唱自己的歌曲〈帶我走〉又走音失常，也被網友做成迷因嘲諷，最後她也因為墊底被節目淘汰，心情受到很大的打擊。直到近期，楊丞琳再度回到《歌手2024》參加突圍賽，演唱〈淚橋〉被網友大讚表現很好、很有鬆弛感，「感覺她整個人放鬆不少」、「這樣的狀態才對」、「終於沒那麼用力了。」