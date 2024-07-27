肯爺將帶妻女來台！老婆常「不穿褲子」極限穿搭 最慘恐入獄服刑
「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）正式宣布將和音樂夥伴Ty Dolla $ign於8月25日將來台開唱，屆時他也會帶著妻子比安卡（Bianca Censori）和大女兒同行。不過比安卡近來卻因為穿著引起爭議，因為她常常只穿著上身衣服，下半身經常沒穿或只穿著肉胎裝，導致臀部幾乎裸露在外，根據加州規定，她這身打扮可能在當地要面臨6個月監禁、1000美元（約新台幣3.2萬元）罰鍰，還可能被放在性犯罪追蹤名單上。
記者朱祖儀／綜合報導
比安卡平時穿衣風格相當大膽，不論是否被外界批評，她仍堅持做自己，不僅曾穿肉胎裝、超迷你比基尼、用黑色膠帶遮住下體，甚至曾只用枕頭遮擋住重要部位，據《鏡報》等外媒報導，肯爺和比安卡近來到洛杉磯旅行，肯爺依舊穿著黑色連帽上衣、搭配黑色長褲，不過比安卡身上卻只穿著淺色貼膚上衣，更驚人的是她下半身竟然只穿丁字褲，把臀部露在外面。
雖然比安卡平時穿著就很暴露，不過這次的穿搭仍讓不少網友嚇傻，表示「這個穿著太驚人了吧，餐廳願意讓他們進去嗎」、「希望比安卡尊重自己的身體」、「她裸露的面積太多了吧，不是很雅觀」，甚至有傳言指出，是因為肯爺是極度的控制狂，喜歡掌控另一半的衣著，不過真相為何不得而知。
值得注意的是，無論這是不是比安卡喜愛的穿著，根據加州法律，她這身打扮很可能被認定在不雅暴露的範圍內，最高刑責可能面臨6個月監禁、1000美元罰鍰，此外還會被放在性犯罪者的追蹤名單上至少10年，引起外界擔憂。而這次肯爺帶著比安卡和大女兒來台，也讓人好奇他們屆時會以什麼裝扮現身。