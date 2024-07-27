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奧運開幕／詹皇能當他爸！美國代表團16歲「短跑天才」合影夢幻隊

▲年僅16歲的美國「短跑天才」Quincy Wilson，是美國史上最年輕參加奧運的田徑男選手，在巴黎奧運開幕式上，和年齡相差23歲的「詹皇」LeBron James合影。（圖／翻攝自Quincy Wilson X）
▲年僅16歲的美國「短跑天才」Quincy Wilson，是美國史上最年輕參加奧運的田徑男選手，在巴黎奧運開幕式上，和年齡相差23歲的「詹皇」LeBron James合影。（圖／翻攝自Quincy Wilson X）

記者林之越/綜合報導

巴黎奧運開幕式在今（27）日落幕，作為2028年奧運東道主的美國隊，陣中選手出現超狂的年齡差距，美國代表隊的39歲掌旗手「詹皇」LeBron James，和年僅16歲的「短跑天才」Quincy Wilson相差了23歲，甚至連LeBron James的2個兒子年紀都還比他更長。此外，在開幕式進行中，Wilson也特地和美國男籃夢幻隊多位成員如詹皇、Stephen Curry、Anthony Edwards合影，年紀輕輕就有如此經歷，不少外國網友都形容他是人生勝利組

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▲美國16歲的「短跑天才」Quincy Wilson和美國代表隊的39歲掌旗手「詹皇」LeBron James相差了23歲，兩人年齡差距即便作為父子關係也不為過。（圖／翻攝自Sports Center X）
▲美國16歲的「短跑天才」Quincy Wilson和美國男籃眾多成員合影，包含金州勇士球星Stephen Curry，小小年紀就有如此經歷，讓不少網友直呼羨慕。（圖／翻攝自Quincy Wilson X）

16歲出戰奧運　締造美國紀錄

本次美國代表隊由詹皇和年僅20歲的女網新星Coco Gauff合力掌旗，兩人身高差了30公分，如此的「最萌身高差」也成為媒體焦點。值得一提的是，兩人年齡差了19歲，不過在年齡差距方面，還是略遜於Wilson一籌

▲美國男籃球星詹皇擔任掌旗官，無懼天空下起大雨，直接脫掉雨衣，開心揮舞美國國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃球星詹皇擔任掌旗官，無懼天空下起大雨，直接脫掉雨衣，開心揮舞美國國旗。（圖／美聯社／達志影像）
在日前的奧運選拔賽中，16歲的Wilson在男子400公尺預賽跑出44秒66秒的成績，打破高懸42年的U18世界紀錄，且不到2天後的準決賽中，Wilson再度以44秒59秒刷新自己的紀錄。在美國田徑隊公佈奧運名單後，Wilson確定成為最年輕就參加奧運的美國田徑隊男子選手

另一方面，現年的39歲的詹皇則是生涯第四度打奧運，他曾於2004年雅典奧運奪銅，2008年北京奧運及2012年倫敦奧運率隊奪下金牌。相差23歲的兩人，在開幕式進場的遊艇上合影，也為美國代表隊的「最狂年齡差」留下紀念。值得一提的是，詹皇的2個兒子Bronny James、Bryce James，分別現年19歲以及17歲，都比Wilson年長。


▲不少人也關注的「詹皇」LeBron James則是和美國在倒數第2出場，澳洲則是為倒數第3。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少人也關注的「詹皇」LeBron James則是和美國在倒數第2出場，澳洲則是為倒數第3。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃球星詹皇擔任掌旗官，無懼天空下起大雨，直接脫掉雨衣，開心揮舞美國國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃球星詹皇擔任掌旗官，無懼天空下起大雨，直接脫掉雨衣，開心揮舞美國國旗。（圖／美聯社／達志影像）

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