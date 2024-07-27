小吳、紀卜心2度為十盛道歉！網紅酸「拗得好難看」：欺騙又不認

不要嚇到！柯震東隨便畫畫「成品超強大」　粉絲：老天太不公平了

▲柯震東分享隨手塗鴉的作品，網友一看大為驚豔。（圖／NOWnews資料照）
▲柯震東分享隨手塗鴉的作品，網友一看大為驚豔。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

33歲柯震東12年前主演國片《那些年，我們一起追的女孩》竄紅，抱走金馬獎最佳新演員獎，後來再憑《再見瓦城》、《金錢男孩》兩度角逐金馬影帝，近年轉行當導演，也首度接拍影集《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》等。柯震東近日在粉專分享多張隨筆素描的作品，繪圖水準讓一票網友感到訝異，「老天太不公平了吧！」

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柯震東颱風天在家畫畫殺時間，一連3天在Threads上傳塗鴉畫作，他用鉛筆、原子筆於計算紙上畫出動畫《獅子王》角色「辛巴」、狒狒巫師「拉飛奇」，還有鍾愛的日漫《航海王》主角「魯夫」及龍貓等，每張作品的角色不僅還原度極高，表情還生動地躍然紙上，從勾勒的線條、輪廓一看就知道擁有繪畫天賦。

▲柯震東以原子筆、鉛筆描繪的素描作品。（圖／柯震東Threads）
▲柯震東以原子筆、鉛筆所畫的素描作品。（圖／柯震東Threads）
後來，柯震東還讓粉絲指定主題，「開放留言可以畫什麼？不要太難的2D人事物」，不過柯震東沒自信的老毛病發作，謙遜地說：「我要去上畫畫課了！比例實在抓太糟糕了...從以前到現在...沒變過」、「比例抓超爛！好後悔當初沒上畫畫課...」

貼文一發布，大批網友驚豔柯震東的繪畫長才，「考慮出貼圖嗎...我絕對買爆」、「用原子筆作畫不簡單歐！下筆要很果斷且準確」、「看起來已經很像上過畫畫課的作品了」、「好強」、「表情都很到位！畫得很好！畫室老師路過」、「老天！太不公平了吧！人帥又會畫畫，搞什麼東西」、「是要逼死誰啊！」

而柯震東的爸爸柯耀宗也留言，稱讚小兒子：「小時候畫得超好！長大叫你沒事就畫畫！你就不聽！但還是厲害的！」

▲▼柯震東以原子筆、鉛筆描繪的素描作品。（圖／柯震東Threads）
▲▼柯震東的塗鴉作品令網友眼睛一亮，不少人希望他畫日漫角色芙莉蓮。（圖／柯震東Threads）
▲柯震東的塗鴉作品令網友眼睛一亮，不少人希望他畫日漫角色芙莉蓮。（圖／柯震東Threads）
▲▼柯震東的塗鴉作品令網友眼睛一亮，不少人希望他畫日漫角色芙莉蓮。（圖／柯震東Threads）
▲柯震東受邀擔任釜山影展頒獎人。（圖／文策院）
▲柯震東深藏不露，繪畫才藝讓人刮目相看。（圖／文策院） 

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