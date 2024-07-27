奧運開幕全紀錄／大雨來襲！中華隊淋雨登場　巴黎經典畫面一次看

奧運桌球／林昀儒小心！宿敵王楚欽增重3公斤　全力衝擊3面金牌

▲中國世界球王王楚欽在本屆身兼3個項目，對於體能來說是一大挑戰，為了應付短期間大量高強度賽事，他在這次奧運前已增重3公斤，提升身體強度，更好的面對比賽壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國世界球王王楚欽在本屆身兼3個項目，對於體能來說是一大挑戰，為了應付短期間大量高強度賽事，他在這次奧運前已增重3公斤，提升身體強度，更好的面對比賽壓力。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年巴黎奧運正式開幕，桌球項目在今（27）日晚間就有比賽，中國世界球王王楚欽在本屆身兼3個項目，對於體能來說是一大挑戰，為了應付短期間大量高強度賽事，他在這次奧運前已增重3公斤，提升身體強度，更好的面對比賽壓力。

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王楚欽身兼三項　增重3公斤備戰

24歲的王楚欽目前在男單、男雙和混雙都排名世界排名第一，毫無疑問是當世男子桌壇第一人。林昀儒和他也有一些私交，而且因為年齡相仿，他們曾一度和張本智和三人被認為是未來桌壇領軍人物。

王楚欽在來到巴黎奧運時增重了3公斤，這讓他變得更加強壯，耐力也更好，因為這一次王楚欽身兼多個項目，包括男單、男團和混雙，三線作戰容易疲勞，身體有肌肉保護也比較不容易受傷。

根據中媒報導，這招也是前中國名將許昕建議他的，去年杭州亞運，王楚欽一人拿下四面金牌，這一次他自然也想複製相同的神蹟，進一步提升自己的歷史地位。2024年的王楚欽在各項賽事中奪得了9個冠軍，他的狀態非常好，因此他對來說重要的是在大賽發揮平穩，並且更好的臨場應變。

林昀儒可能對上眼鏡弟　高承睿籤表超難打

我國男子選手方面，林昀儒和高承睿在籤表上都有難關要過，林昀儒要先對上來自斯洛維尼亞的好手Darko Jorgic，若順利闖進八強，則有很大機率遇上法國隊新星「眼鏡弟」Flexis Lebrun。而高承睿更是和非洲一哥Quadri Aruna、瑞典Truls Moregard等高手在同一個分區，其該分區內的最大魔王就是王楚欽。

▲2024WTT重慶冠軍賽男單首輪賽事，我國好手「沉默殺手」林昀儒速勝加拿大選手李元璋，以3：0橫掃晉級16強。他一頭俐落短髮造型被誇帥氣。（圖／翻攝自YouTube）
▲林昀儒巴黎奧運男單籤表，要先對上來自斯洛維尼亞的好手Darko Jorgic，若順利闖進八強，則有很大機率遇上法國隊新星「眼鏡弟」Flexis Lebrun。（圖／翻攝自YouTube）

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