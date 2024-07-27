開箱全新礁溪老爺酒店！激似日本溫泉旅館　早餐吃到飽竟有松葉蟹

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年度整修150間客房並完成全面整修，亮點包含：全球第一家全室採用無毒健康塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料S-491」的飯店空間，也打造更溫潤住宿氛圍，像是降低整體家具高度、更新浴池與地板、電視升級為50吋、床墊採子母床、沙發升級成獨立筒、升級Dyson品牌吹風機並新增直捲髮造型器、回收檜木設計而成的濾紙架與文具盒，房間內更有「池坊花道」花藝、握咖啡特製手磨咖啡豆、日本「源吉兆庵」米菓與「井村屋」羊羹等，也果真讓旅客入住時，有如置身日本高檔溫泉旅館之感受。
旅客住滿10次 之後入住享免費「茶寮清泉」下午茶
礁溪老爺打掉原本的會議廳，以日式和菓子的意象打造全新餐飲空間「茶寮清泉」，除可提供住客另一個享用早晚餐之選擇，礁溪老爺還特別規劃，入住滿10次以上的常客，之後再次入住都可以免費專屬半自助下午茶，包含專人侍茶、精緻台式餐點、各式輕食、紅白酒、氣泡飲與咖啡等，入住次數越多享有更多尊榮服務。
育樂中心也重新整裝，全廳共分七區，有桌撞球、健身房、兒童遊戲室、遊戲機台區、書報閱讀休憩區、小型商務視聽區、與KTV歡唱空間。日本溫泉旅館必備的洞天風呂男女裸湯，硬體空間也全面更新。另外也有 戶外野天泳池Spa區，全面翻新地板更打造全新服務櫃檯，暑假晚間八點到九點提供Happy Hour點心時間，旅客更開心度假。
夏季尊榮住房專案 雙人一泊二食每晚1萬3970元起
礁溪老爺也於即日起至8月30日，推出夏季尊榮住房專案，雙人一泊二食每晚1萬3970元起，可搶先開箱最新的礁溪老爺外，還能參加社群活動即有機會抽獎，每個月都將抽出「平日精緻老爺套房」、「平日洋式景觀套房」雙人住宿券與「一日遊」雙人券各一組，獎項總定價超過15萬。
早餐選用在地食材 魚丸米粉湯、松葉蟹味噌湯吃到飽
尤其推薦要早起大啖自助式早餐，標榜選擇蘭陽在地50公里內食材的「雲天自助餐廳」，早餐提供中式、西式與日式餐點等多樣選擇，必吃菜色包含多樣化的麵包，以及充滿台灣味的刈包、滷肉飯、自燙野菜，也有魚丸超多超滿的魚丸米粉湯，更令人驚訝的，竟有松葉蟹味噌湯，雖然裡頭的松葉蟹腳是小小節的尺寸，但是也讓湯頭更添鮮美。
📍宜蘭礁溪飯店另一家 捷絲旅宜蘭礁溪館
同樣位在礁溪的飯店還有捷絲旅宜蘭礁溪館，近日聯手在地「溪和水產觀光工廠」，即日起至9月30日推出「向海洋致敬！親魚樂」住房專案，專案內容包括互動漁業體驗及自煮海鮮DIY，加碼贈捷絲旅保冷袋、裝回當天捕獲的海鮮。以全家大小四人同行、入住溫泉家庭客房及翌日吃到飽輕日式自助早餐為例，早鳥價每人每晚最低1,300元起。