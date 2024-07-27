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開箱全新礁溪老爺酒店！激似日本溫泉旅館　早餐吃到飽竟有松葉蟹

▲礁溪老爺酒店封館改裝近2個月後又重新正式開幕，150間洋式客房軟硬體再升級，期望能帶給消費者更貼近「真實的日本」住宿體驗。（圖／記者葉盛耀攝）
▲礁溪老爺酒店封館改裝近2個月後又重新正式開幕，150間洋式客房軟硬體再升級，期望能帶給消費者更貼近「真實的日本」住宿體驗。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

礁溪老爺酒店封館改裝近2個月，150間洋式客房軟硬體再升級，期望能帶給消費者更貼近「真實的日本」住宿體驗。飯店內還有全新奢華茶點空間「茶寮清泉」，旅客住滿10次即成為「常客VIP」，之後每次來都可以免費享用半自助下午茶與專人侍茶服務。更別忘記起床吃早餐，松葉蟹腳、魚丸米粉湯通通都可吃到飽。

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宜蘭第一家五星級休閒度假酒店「礁溪老爺」宣告去年達到開幕以來最高住房率73%，與平均房價8,600元，於數個月前啟動20年來最大封館改裝計畫，由飯店開幕設計的日本久米設計師「伊藤 彰」延續打造全新的「洋式客房」、「茶寮清泉」、「明月宴會廳」空間、「育樂中心」等。

▲礁溪老爺酒店由飯店開幕設計的日本久米設計師「伊藤 彰」，來延續打造，每個角落很有日本溫泉旅館的氛圍。（圖／記者葉盛耀攝）
▲礁溪老爺酒店由飯店開幕設計的日本久米設計師「伊藤 彰」，來延續打造，每個角落很有日本溫泉旅館的氛圍。（圖／記者葉盛耀攝）
今年度整修150間客房並完成全面整修，亮點包含：全球第一家全室採用無毒健康塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料S-491」的飯店空間，也打造更溫潤住宿氛圍，像是降低整體家具高度、更新浴池與地板、電視升級為50吋、床墊採子母床、沙發升級成獨立筒、升級Dyson品牌吹風機並新增直捲髮造型器、回收檜木設計而成的濾紙架與文具盒，房間內更有「池坊花道」花藝、握咖啡特製手磨咖啡豆、日本「源吉兆庵」米菓與「井村屋」羊羹等，也果真讓旅客入住時，有如置身日本高檔溫泉旅館之感受。

▲礁溪老爺為了打造更溫潤的住宿氛圍，房間內降低整體家具高度、更新浴池與地板、沙發升級成獨立筒等多種措施。（圖／記者葉盛耀攝）
▲礁溪老爺為了打造更溫潤的住宿氛圍，房間內降低整體家具高度、更新浴池與地板、沙發升級成獨立筒等多種措施。（圖／記者葉盛耀攝）
▲房間裡備品不是咖啡機、也非掛耳包咖啡，而是握咖啡特製手磨咖啡豆等器具。（圖／記者葉盛耀攝）
▲房間裡備品不是膠囊咖啡機、也非掛耳包咖啡，而是握咖啡特製手磨咖啡豆等器具。（圖／記者葉盛耀攝）
▲房間內個人浴池，也重新打造。（圖／記者葉盛耀攝）
▲房間內個人浴池，也重新打造。（圖／記者葉盛耀攝）
旅客住滿10次　之後入住享免費「茶寮清泉」下午茶

礁溪老爺打掉原本的會議廳，以日式和菓子的意象打造全新餐飲空間「茶寮清泉」，除可提供住客另一個享用早晚餐之選擇，礁溪老爺還特別規劃，入住滿10次以上的常客，之後再次入住都可以免費專屬半自助下午茶，包含專人侍茶、精緻台式餐點、各式輕食、紅白酒、氣泡飲與咖啡等，入住次數越多享有更多尊榮服務。

▲以日式和菓子的意象打造全新餐飲空間「茶寮清泉」，是住滿10次的旅客，才可進入享受的專屬空間。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以日式和菓子的意象打造全新餐飲空間「茶寮清泉」，是住滿10次的旅客，才可進入享受的專屬空間。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「茶寮清泉」有專人侍茶服務。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「茶寮清泉」有專人侍茶服務。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「茶寮清泉」的茶點精緻而多樣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「茶寮清泉」的茶點精緻而多樣。（圖／記者葉盛耀攝）
育樂中心也重新整裝，全廳共分七區，有桌撞球、健身房、兒童遊戲室、遊戲機台區、書報閱讀休憩區、小型商務視聽區、與KTV歡唱空間。日本溫泉旅館必備的洞天風呂男女裸湯，硬體空間也全面更新。另外也有 戶外野天泳池Spa區，全面翻新地板更打造全新服務櫃檯，暑假晚間八點到九點提供Happy Hour點心時間，旅客更開心度假。

▲育樂空間也重新打造，大人小孩都能在酒店內更愜意玩樂。（圖／記者葉盛耀攝）
▲育樂空間也重新打造，大人小孩都能在酒店內更愜意玩樂。（圖／記者葉盛耀攝）
夏季尊榮住房專案  雙人一泊二食每晚1萬3970元起

礁溪老爺也於即日起至8月30日，推出夏季尊榮住房專案，雙人一泊二食每晚1萬3970元起，可搶先開箱最新的礁溪老爺外，還能參加社群活動即有機會抽獎，每個月都將抽出「平日精緻老爺套房」、「平日洋式景觀套房」雙人住宿券與「一日遊」雙人券各一組，獎項總定價超過15萬。

▲礁溪老爺推出夏季尊榮住房專案，雙人一泊二食每晚1萬3970元起。（圖／記者葉盛耀攝）
▲礁溪老爺推出夏季尊榮住房專案，雙人一泊二食每晚1萬3970元起。（圖／記者葉盛耀攝）
早餐選用在地食材 魚丸米粉湯、松葉蟹味噌湯吃到飽

尤其推薦要早起大啖自助式早餐，標榜選擇蘭陽在地50公里內食材的「雲天自助餐廳」，早餐提供中式、西式與日式餐點等多樣選擇，必吃菜色包含多樣化的麵包，以及充滿台灣味的刈包、滷肉飯、自燙野菜，也有魚丸超多超滿的魚丸米粉湯，更令人驚訝的，竟有松葉蟹味噌湯，雖然裡頭的松葉蟹腳是小小節的尺寸，但是也讓湯頭更添鮮美。

▲礁溪老爺酒店的早餐竟有松葉蟹味噌湯，裡頭有好幾段松葉蟹腳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲礁溪老爺酒店的早餐竟有松葉蟹味噌湯，裡頭有好幾段松葉蟹腳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲自己組裝的刈包，吃起來滿是古早味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲自己組裝的刈包，吃起來滿是古早味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲魚丸米粉湯裡頭，有滿滿魚丸，好似怕顧客撈不到料那樣豪邁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲魚丸米粉湯裡頭，有滿滿魚丸，好似怕顧客撈不到料那樣豪邁。（圖／記者葉盛耀攝）

📍宜蘭礁溪飯店另一家 捷絲旅宜蘭礁溪館
同樣位在礁溪的飯店還有捷絲旅宜蘭礁溪館，近日聯手在地「溪和水產觀光工廠」即日起至9月30日推出「向海洋致敬！親魚樂」住房專案，專案內容包括互動漁業體驗及自煮海鮮DIY，加碼贈捷絲旅保冷袋、裝回當天捕獲的海鮮。以全家大小四人同行、入住溫泉家庭客房及翌日吃到飽輕日式自助早餐為例，早鳥價每人每晚最低1,300元起。

▲捷絲旅宜蘭礁溪館「向海洋致敬！親魚樂」住房專案，旨在推廣親子海洋教育，讓大人和小孩了解永續海洋漁業的重要性，珍惜豐富的海洋資源。(圖／取自溪和水產臉書)
▲捷絲旅宜蘭礁溪館「向海洋致敬！親魚樂」住房專案，旨在推廣親子海洋教育，讓大人和小孩了解永續海洋漁業的重要性，珍惜豐富的海洋資源。(圖／取自溪和水產臉書)

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