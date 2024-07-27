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彰化嬤2度「推孫去路中央」！幼童倒地險被撞　駕駛嚇壞緊急煞車

▲彰化一名阿嬤疑似公然在路中央推倒孫子，警方、縣府社工已經介入處理。（圖／翻攝 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YT）
▲彰化一名阿嬤疑似公然在路中央推倒孫子，警方、縣府社工已經介入處理。（圖／翻攝 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YT）

記者孫唯容/綜合報導

彰化員林市一名阿嬤帶著孫子出門，竟疑似公然在大馬路上推倒孫子，甚至還在車輛經過身邊時，意圖把孫子推到車道上，嚇得路過駕駛立即踩剎車，事後車主將行車記錄器畫面PO網，警方獲報後介入處理，通知阿嬤到案，據其供稱是男童感冒發燒跌倒，自己是去牽男童，但警方認為與畫面不相符，通知社工到場，後續已依兒權法處理。

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▲（圖／翻攝行車紀錄器分享平台YT）
▲阿嬤再度把孫子推向汽車一方。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YT）
根據事發畫面，一名婦人牽著幼童逆向行走在路上，走到一半發現車輛駛近，竟然將男童甩到路中央，幼童當場跌坐在地，當幼童再度站起後，又被婦人作勢推向車道，車主見狀氣憤不已，事後將畫面PO上網路，引發關注，警方獲報後立即介入處理，通知阿嬤到案說明。

警方指出，該名44歲的阿嬤供稱，當天她帶著孫子出門，由於孩子罹患腸病毒有發燒症狀，走路才會不慎跌倒，但是員警檢視畫面後認為說法不符，婦人應為故意推倒孫子，後續通報社工人員及家防官到場了解並評估安置。

▲男童倒地緩慢爬起身。（圖／翻攝行車紀錄器分享平台YT）
▲男童倒地緩慢爬起身。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YT）
據了解，幼童雙親均不在身邊，平時由阿嬤照顧，如今男童疑似遭到阿嬤不當對待，社工已完成兒少保護通報，並聲請緊急保護令，目前男童暫由曾祖母帶回安置照顧。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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