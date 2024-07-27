「凱米」颱風釀9起海難事故！海巡署持續搜尋4失聯船員
颱風「凱米」侵襲全台，釀成嚴重災情。海巡署今 (27）日表示，凱米颱風引發台南、高雄及屏東近岸計8起商貨輪擱淺及1起福順輪疑似沉沒案等，合計9起海難事故，災情所涉及之船隻和人員數量龐大為歷年之最，海巡署陸、海、空能量盡出，全力搶救失聯船員。
記者呂炯昌／台北報導
海巡署表示，擱淺船舶包括「SOPFIA(蘇菲亞)」、「DOLPHIN(多芬)」、「KETA(凱塔)」、「XIN LI(新利)」、「HONG SHENG88(宏盛88)」、「BASIA(巴西亞)」、「GINAN(吉娜)」及「IRIANA(伊莉安娜)」等8艘商貨輪，船上共有88名船員；疑似沉沒的船舶是「FU SHUN(福順)」輪，船上共有9名船員，其中4人獲救助，1人不幸罹難，其餘4人仍然失聯，海上和空中能量仍正持續搜救中。
海巡署表示，在與高雄市政府消防局、內政部空勤總隊等友軍單位共同馳援下，已經成功救援5艘船上的51名船員，其中，空勤總隊空偵機搭載海巡署偵防分署吊掛分隊人員，以吊掛方式救援2船22人，平安回到岸上；另3艘船上的29名船員在海巡署及消防單位通力合作下，於岸際共同接引救援上岸。剩餘3艘擱淺商貨輪船上的37名船員，因安全無虞，暫無接引下船規劃，後續將等拖船拖帶。
海巡署表示，目前福順輪4名失蹤船員搜救工作仍在持續進行中，海巡署艦隊分署高雄艦、巡護七號及10089艇仍頂著強風巨浪冒著危險展開海上搜救，海巡署將盡最大能力，投入海上救援工作，落實海上救難的人道普世價值。