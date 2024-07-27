地勤主管被罵到下跪！華航秒發「公開信」挺員工：不認同無理行為

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華航發內部公開信！強調不認同旅客不理性的騷擾行為
根據《ETtoday新聞雲》報導，華航第一時間對內部發出公開信，內容提到凱米颱風來襲時，辛苦的同仁們在工作崗位上兢兢業業協助旅客，雖然服務是華航員工的工作本質，不卑不亢具熱忱、同理心、謙和有禮的專業工作態度也是應有的堅持，但公司尊重顧客的權益，同時也堅守自己的專業與立場。
華航在信中表示，同仁在執行勤務若遇到不理性的旅客、直接或間接貶抑、無理的騷擾行為，公司亦不能認同，在執行勤務時處於具有敵意或不友善的職場環境而影響正常工作之進行時，同仁可依法尋求航警等執法單位的協助，公司承諾提供旅客優質服務，同時也保障同仁友善的職場環境。
人力不足釀成衝突！桃勤公司、華航都出面致歉
對此，華航對外界回應，華航感謝所有一線同仁堅守崗位，即使颱風影響造成部分航機及行李延誤抵達，仍竭力服務旅客，也盼大眾諒解值班人員於颱風期間執勤的辛勞，未能滿足所有旅客的需求，尚祈見諒。
桃勤也出面致歉表示，有關26日凌晨在桃園國際機場陸續接獲旅客等待行李異常情況，經過查證，是受到凱米颱風遠離後影響航班頻繁異動，各航班機從25日午間起陸續離場，又在26日凌晨密集抵達，經過統計凌晨1至3點，桃勤提供服務之進場客機達22架，較上週五同時段超出近一倍。
桃勤提到，桃勤雖已就颱風影響航班動態提前部署作業人力並安排現場人員加班完成作業，但因天候不佳影響速度，且航班實過於密集抵達，瞬時作業量大增，人力派遣有其限度，致行李運送作業延誤，受影響較大航班約有8班，對於這次造成旅客久候及航空公司不變，桃勤公司深表歉意，後續將持續檢討特殊天候人力調配，並修正SOP。