漫博會開門粉絲猛衝！遊戲橘子攤位擠滿人 波拉西亞戰記首展超夯
漫博會今（27）日適逢週六假日，吸引了爆滿人潮，官方保守估計，會比昨（26）開展首日的18萬人再往上增加1~2萬人次。遊戲橘子攤位今（27）日活動滿滿，有全新跨平台MMORPG《波拉西亞戰記》首次參展，邀請知名由席實況主羅傑到現場和玩家PK；還有MOJOIN《肥羊重生後》霹靂見面會，今天還有新楓之谷有幽靈水晶和粉絲互動，為了吸引偶像目光，粉絲熱情狂吼「遊戲橘子」震撼全場。
記者周淑萍/綜合報導
遊戲橘子MMORPG遊戲《波拉西亞戰記》首次參展就展現出超強魅力，展區經典還原最強Boss「賽爾卡林」及旅團守護神圖騰獸，玩家參與每日活動「賽爾卡林破防戰」，於指定時限內操作體驗角色擊破賽爾卡林的護盾即可獲得「坐騎召喚高級禮物*1」及「造型召喚高級禮物*1」，此外，漫博專屬「旅團快速通關」活動，同旅團兩位以上成員，於展區打卡並出示旅團證明、完成報到，即可無痛收割現場所有虛寶及實體週邊。
假日限定推出的「KOL x 幻影追追追」更是精彩，今邀請到備受玩家歡迎的羅傑Roger到現場和粉絲，羅傑也坦言很久沒有參加線下實體活動，有點緊張，但即便緊張依舊展現實況主的超強實力，使用幻影劍士，活動現場殺紅了，絲毫不放水。
羅傑提到，《波拉西亞戰記》旅團玩法，不受時間地點，是一款非常有趣，充滿策略性的遊戲。羅傑也透露自己最喜歡的角色是「咒文刻印使」。預計明（28）日還有實況主米餅會在13:30-14:00來到遊戲橘子舞台區和與玩家PK。
而讓粉絲一早進場就直奔遊戲橘子舞台區，就是為了《新楓之谷》偶像應援活動，週末推出「粉勢力甜蜜巡迴 粉絲見面會」，有新生代女歌手李芷婷及幽靈水晶演唱主題曲。李芷婷在活動現場中提到自己很喜歡夢境操作者露西法這個角色，覺得喜歡追星，以及為了目標勇往直的個性和自己很像。李芷婷及幽靈水晶在現場還跟粉絲舉辦有獎徵答活動，粉絲為了獲得偶像目光，除了對新楓之谷的內容相當熟悉，還熱情狂吼「遊戲橘子」吸引偶像注意，整場活動相當熱鬧。
超級可愛的《櫻桃小丸子元氣版》假日有櫻桃小丸子人形玩偶到現場吸引人潮，展區除了超可愛的夏日慶典打卡區，假日還推出限定活動「一起丸，更好玩！關卡Battle賽」今（27）日邀請到甜美系遊戲實況主奈奈兒和玩家互動，奈奈兒笑說：從小看櫻桃小丸子長大，最喜歡丸尾這個角色，她也覺得《櫻桃小丸子元氣版》是一款消消樂的遊戲，老少咸宜。明（28）天15:30-16:00還有趙兔兔作為Battle Guest與玩家PK。