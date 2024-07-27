租屋族照過來！新北894戶社會住宅下月開放申請　最低僅需5000元

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其中規模最大的中和安邦社會住宅，位於中和區連城路及安邦街交叉口，鄰近環狀線中和站、萬大樹林線LG06站，交通十分便捷，周邊臨近各大型購物商場，生活機能健全，共提供632戶社宅單元，基地內容納多項公益設施，包括身障日照中心、托幼、托老以及青年創客中心等，提供周邊民眾完善的社會服務體系。而中和安邦社會住宅無論在規劃設計或工程品質都相當用心，榮獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎－社會住宅類金質獎、最佳規劃設計類卓越獎以及新北市工安獎及優質獎等殊榮。
第二處的新店民安社會住宅，位於安民街三巷及安光公園旁，鄰近捷運安坑輕軌安康站，距高速公路安坑交流道僅5至10分鐘車程，交通便捷，周邊商店林立，生活機能完善，共提供194戶社宅單元。民安社會住宅除了納入非營利幼兒園及店舖商業空間進駐外，也融入了環境永續概念，留設開放空間退縮增加與鄰里住戶間的互動。本案也拿下國家卓越建設獎－社會住宅類優質獎、最佳規劃設計金質獎以及新北市公共工程優質獎，新北市政府會繼續用心打造高品質、高水準的社宅，提供市民良好的居住品質。
另有4處為容積獎勵回饋取得的社會住宅，五股芳洲社會住宅位於五股區芳洲二路，鄰近芳洲公園及新北市立五股國民小學，且鄰近台64線快速道路，交通及生活機能便利，共提供23戶社宅空間。
泰山信華社會住宅位於泰山區坡雅路，本容獎捐贈社宅是泰山第1處完工的社宅，鄰近新北市立新泰國民中學，共提供14戶社宅空間。
土城明德社會住宅位於土城區金城路二段，距離捷運海山站約900公尺，周邊有新北市立高級工業職業學校及新北市立土城醫院，生活機能多元，共提供11戶社宅空間。
新店斯馨社會住宅位於新店區央北二路，距離捷運十四張站約650公尺，附近有醫院、文教等設施，鄰近河濱公園及陽光運動公園，交通及生活機能便利，共提供20戶社宅空間。
新北市政府持續積極推動社宅政策，落實居住正義，已經累積興辦1.1萬戶，預計今年底及明年還會陸續推出多元取得社宅及三峽國光二期、泰山中山社宅共約1223戶；另為確保社會住宅租金公平性，自113年起實施依所得租金分級制度，依據承租戶之負擔能力訂定不同租金等級，同時給予經濟、社會弱勢戶更多租金優惠；同時也實施家戶內有兩名0至6歲子女一般戶抽籤加籤的措施，增加青年家庭入住社宅的機會。