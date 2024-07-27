YTR蹦闆搭高鐵「弄丟愛馬仕包＋100萬現金」！找回秒掏10萬送恩人
Youtuber蹦闆從事精品代購的工作，從5年前開始跨領域當起直播主，近年更斜槓挑戰當Youtuber，從白手起家到收入上億的他，至今名下有12棟房產，總值上億元。而蹦闆近日在社群上透露，自己上高鐵的時候忘了拿他的愛馬仕包包，而且他的包包裡面還放了「100萬的現金」，在緊急尋回包包後，他竟然直接拿出10萬現金給撿到他包包的高鐵員工，吸引大批網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
蹦闆在26日透過社群發布了一部影片，並在貼文中寫道：「把一百萬丟在高鐵。」從影片中可以看到，蹦闆一開頭就坦白自己做了一件很蠢的事情，就是他搭上高鐵時，竟然忘記拿他的愛馬仕鉑金包，直接把包包遺留在原地。蹦闆透露，當初這顆愛馬仕柏金包也花了7、80萬購入，而且包包裡面還裝了100萬的現金，他在影片中開玩笑的唸助理說：「包給我丟在那邊都不用顧，只會顧你手上那袋巧克力。」
接著，蹦闆便趕緊跑去服務台寫掛失單，向服務人員表明自己的愛馬仕包包遺留在桃園的高鐵站，還好後來順利找回了包包，他得知是高鐵的員工撿到愛馬仕包時，便詢問服務台人員說：「我可以跟他答謝一下嗎？」不料，當撿到包包的高鐵員工現身時，蹦闆竟然從包包裡掏出10萬元現金，直接當場給那位撿到包的工作人員，對方不知所措地拿著一大疊鈔票，而蹦闆則認為這是小數目，並說道：「這告訴我們，我們要做好人，好人會有好報的。」
其他網友看到影片之後，都紛紛留言表示：「哪裡還有包包可以撿」、「遇到誠實善良的高鐵好員工」、「蹦闆可以坐機捷嗎」、「台北捷運歡迎您」、「好幸運啊！我也好想要撿到愛馬仕。」也有網友好奇詢問：「我好奇的是，給他10萬，他能收到自己口袋還是要繳回公司？」其他網友則回覆表示：「這是個人的答謝，可以自己收著」、「不論公司規定如何，都沒有法律大，老闆強制收走你可以告侵佔」、「因為給小費或影片中這種行為，等同於是店員個人與顧客另外訂立的贈予契約，跟公司完全沒關係，那屬於店員自己個人的財產。」