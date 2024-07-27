不是九份老街、阿里山！外國人改玩「台灣1景點」：意外的沒對手

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你如果去過國外的動物園，你會知道台北動物園的CP值有多離譜」、「票價實在太便宜了，而且能玩上一整天」、「真的非常強，這種票價跟品質，世界級水準」、「你有看過100元的動物園嗎？而且園區這麼大的」、「真的耶！韓國朋友上個月來玩也說要去台北動物園，超意外的。」
號稱「亞洲最大動物園」！台北市動物園歷史破110年
事實上，台北市立動物園是本來不是在木柵，原本在1914年創立於圓山地區，過去與台北市立兒童新樂園舊址相鄰，後來因為圓山原址無法擴建，就搬到文山區木柵，成為現在大家常常在說的「木柵動物園」，至今已經有110年的歷史，號稱是「亞洲最大動物園」。
根據官網介紹，台北木柵動物園的園區內一共有8個戶外展示區、6個室內展示館、2個環境教育教學場所，總佔地高達165公頃，目前已開發使用近百公頃，截至2021年為止，動物有354種、2407隻（未計算昆蟲、部分魚類及農委會收容計畫動物），是一座具有教育、研究、保護及娛樂功能的動物園。
台北動物園CP值太高！票價便宜玩整天外國人愛上
而說到台北市木柵動物園的最大特色，莫過於超級便宜的票價，過去台北動物園從1997年開始，門票就一直是60元的價格，長達26年沒有漲過價，非常驚人。直至今年，園方於4月1日宣布調漲票價，普通票（全票）從60元調整為100元，即便漲幅將近7成，但還是相當便宜，讓遊客都能夠接受，近幾年更是許多外國人來台遊玩指定地點！
《NOWnews》上次前往台北動物園時仍然是60元的票價，早上11點入園，一路邊走邊看動物，玩到動物園關門時間都沒有問題，是一個非常適合親子旅遊、三五好友一日遊，甚至推薦給外國人的優良行程哦！
📍地址：台北市文山區新光路二段30號
📍電話：02-2938-2300
📍營業時間：星期日至星期五09：00-17：00；星期六09：00-21：00
📍票價：全票100元/台北市民60元/優待票50元/團體票70元
根據官網介紹，優待票對象包括六歲以上未滿十二歲之兒童、國內各級學校持有學生證之在校學生（不含社區大學或學分班等短期進修學生）、持有志願服務榮譽卡之民防、義警消、災害防救志願組織編組成員（志工非軍警人員）等；持有台北市國小數位學生證者、台北市政府社會局核發之低收入戶證明者、設籍台北市55歲以上原住民長者、台北市政府退休公教人員等出示證件免票入園。