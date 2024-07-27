人間微光／讓毛小孩用最溫柔的速度離開你身邊

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那天半夜，我們抱著島輝衝急診，醫生檢查出是心臟腫瘤破裂，說壽命只剩1、2週，當我看到超音波畫面時，倒抽一口氣，心想我要失去牠了。2週後，島輝離世，我很崩潰，一直哭，真的好希望牠能再陪我久一點。
火化的那一天，我用推車推著牠，業者帶我們進去一個像是廠房的地方，我一抬頭，看到2個很大的機台，愣了幾秒鐘才意會過來，啊，原來這是火化爐，沒有想到會是這麼赤裸地出現在面前。
業者問，要幫寶貝上個香嗎？我搖搖頭說不用；那金紙蓮花呢？也不用。然後業者準備抱起島輝去火化，那一瞬間我有一點點抗拒，在最後這個時刻，抱牠的人竟然是一個陌生人，而我被迫接受這一切，沒有選擇。
業者又問，要再給你們一些時間嗎？我還需要時間，可是這個地方讓我不自在，旁邊是一個很醜的抽屜式爐具，島輝赤裸裸躺在上面，眼前是一個語氣平淡的陌生人，你要我哭，我也哭不出來，感覺太糟了。我從包包抽出一封信，一起送進去燒，那是我半夜邊哭邊寫給島輝的內心話，滿滿5張信紙，連我老公都沒看過。
島輝死了，原本上療癒師課程的動力也消失，但直覺告訴我，牠希望我完成課程，所以我就去上最後一期培訓，考到療癒師證照。接著自己開工作室、辦講座，幫助飼主和毛小孩找到和諧的生活方式，那是我很喜歡做的事。
後來轉做寵物生命服務的契機，是來自於有一些認識好幾年的毛小孩，生病末期、來日不多，傷心欲絕的飼主說，今天可能是最後一次來按摩了，我感覺好惆悵、好挫折，連一句安慰的話都說不出來，不知道還可以做些什麼。
剛好有一個朋友向我提起，想幫她養的狗規劃未來的告別場景，最後一天應該是漂漂亮亮的，而不是害怕去回憶的；我也在想，大家能否用自己喜歡的方式向寵物說再見，於是我們合夥創業，2021年正式開始提供客製化的寵物生命服務。
毛小孩的告別式辦在家裡，有2個重要原因，家裡是毛小孩最安心的地方，而且飼主才能放鬆，讓情緒好好流動，想哭就哭、想待多久就待多久，想做什麼都沒有關係。不過，每個家庭的狀況不同，我曾經服務過一個案主，他很常帶狗狗去河濱公園野餐，那是他們家很開心的時光，於是告別式就想辦在河濱公園，可惜最後天氣不太穩定，就把野餐場景搬回家裡。我們還有一組簽約家庭未來想在山上讓狗狗完成安樂善終。
就我的觀察，養貓和養狗的人性格不太一樣。養狗的人有高比例是個性外顯，有很多想法，對於告別式會提出很多點子，想和狗狗一起完成；而貓的飼主通常比較內斂，情緒不太大鳴大放，喜歡靜靜陪伴，這時我會把貓咪的身體放到寶貝籃中，讓主要照顧者和牠在房間裡獨處，無聲勝有聲。
我們在服務的時候，一開始先幫大體做乾洗澡、毛髮梳理，然後會讀空氣、看飼主想不想聊天，再找機會稱讚他照顧得很好，當飼主緩緩講起寵物的故事，療癒就開始了。你會發現他的眼神有光，聲音變得放鬆，說著說著還會笑，這就是我們的目的，你的毛小孩一定也不希望你只記得牠最後生病或斷氣的畫面吧，過去的日子你們過得那麼開心，要記得那些共同經歷的閃亮回憶。
當我服務了一些個案之後，很戲劇化地，我又再度面對我另一隻狗的死亡。
島輝過世之後，我收養了一隻山上的浪浪米克斯，叫島妮。才3歲的牠有先天的肝臟代謝異常，肝永遠都在慢性發炎，我原本預計牠能活10歲，但醫生說只能活5到8歲，也就是說只能再活3、5年，我努力想延長牠肝臟的壽命，能做得不多，所以我很珍惜與他相處的時間。
2年前，島妮的健康狀況急速惡化，最後那個晚上，牠已經無法睡覺，眼神愈來愈空洞，我摸著牠的臉大哭，心裡很清楚，我真的要送牠走了，就要在這裡說再見了。
隔天清晨我和老公討論過後，7點多，我想傳訊息給府安樂的醫師，「李醫師，妮妮需要你了」，才短短9個字的訊息，打了又刪掉，怎麼樣都送不出去；8點多，我聯絡狗狗的主治醫師，說了前一晚的狀況，請他告訴我實話，醫師說，要救回來的機率非常小了。
掙扎1個多小時，我才終於把那一行字送出去。
即便我做了很多準備，已經對流程這麼熟練，當我親身站在那個生死抉擇點，還是按不下那個傳送鍵。
早上我和先生就去準備花、寫卡片，同事幫我把寶貝籃從辦公室用快遞送過來。下午2點5分完成安樂，4點半送火化，中間雖然只有2個半小時，但我可以慢慢撫摸牠的身體，幫牠擺成可愛的寶寶睡姿，說說往事，又哭又笑的，先生還畫了一幅畫。我們一步一步走完這個過程，好從容，這個再見，是我們都準備好的。
上一次島輝離開時，我哭了1年多，很沮喪，看了很多死亡、宗教相關的書，花2、3年才走出傷痛。但這一次我哭得很少，學會比較中立地看待死亡，這是毛小孩教會我的事。
善終是一個動態的形式，包含我要怎麼陪伴你走到死亡，以及死亡之後這個畫面，我想要和你怎麼留下來。不要等到最後一刻才想，因為到時候，你要應付毛小孩的醫療、照顧，沒有心力再想這件事情，而且你光想到牠要走了，就會很痛苦，所以，平常就要去想。
我們永遠可以做選擇，以及創造。選擇提早瞭解生命是有盡頭的，選擇舒服的善終形式，去創造未來你想要的場景，將所有美好的回憶，留在永恆的那一刻。
（劉奕妶／40歲／新北人／寵物臨終服務師）
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