福原愛沾奧運熱度！發文為大陸選手加油 揭與中國旗手馬龍關係
日本前奧運桌球選手福原愛2021年和江宏傑離婚，結束5年婚姻。近日巴黎奧運賽事即將展開，這次中國大陸隊是由桌球國手馬龍擔任旗手，昨（26）日晚間福原愛也特別在微博發文寫道：「期待巴黎奧運開幕式，馬龍旗手加油！」還透露2人從小就相識，引發熱議。
記者許芷芸／綜合報導
福原愛和江宏傑離婚後爆出醜聞，形象跌落谷底，目前轉向中國市場發展，近日巴黎奧運即將登場，福原愛頻頻錄製影片幫選手加油，這次大陸隊是由桌球選手馬龍擔任旗手，昨（26）日福原愛在微博PO文替對方加油：「期待巴黎奧運開幕式～～馬龍旗手加油！」
除此之外，福原愛還在影片中大力稱讚馬龍：「我最加油的是馬龍，我們是一批的，我從小就認識他，現在36歲的馬龍狀態是怎樣，我非常關注，相信馬龍可以打到60歲！」
貼文一出引發熱議，粉絲紛紛留言喊道：「和愛醬一起給馬龍加油！」不過也有人狠虧：「這位選手已經不關注日本隊員了。」其實以往福原愛都會擔任桌球賽事的解說員，不過此次富士電視台的桌球解說員換成同樣退役的石川佳純。據了解，石川佳純14歲時就開始參加國際賽，多次與福原愛搭檔，在公開賽上共獲得4次冠軍。