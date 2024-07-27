小吳、紀卜心2度為十盛道歉！網紅酸「拗得好難看」：欺騙又不認

福原愛沾奧運熱度！發文為大陸選手加油　揭與中國旗手馬龍關係

▲福原愛昨（26）日晚間在微博發文替這次巴黎奧運大陸隊旗手馬龍加油，還透露2人從小就相識，引發熱議。（圖／福原愛微博）
▲福原愛昨（26）日晚間在微博發文替這次巴黎奧運大陸隊旗手馬龍加油，還透露2人從小就相識，引發熱議。（圖／福原愛微博）

記者許芷芸／綜合報導

日本前奧運桌球選手福原愛2021年和江宏傑離婚，結束5年婚姻。近日巴黎奧運賽事即將展開，這次中國大陸隊是由桌球國手馬龍擔任旗手，昨（26）日晚間福原愛也特別在微博發文寫道：「期待巴黎奧運開幕式，馬龍旗手加油！」還透露2人從小就相識，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
福原愛和江宏傑離婚後爆出醜聞，形象跌落谷底，目前轉向中國市場發展，近日巴黎奧運即將登場，福原愛頻頻錄製影片幫選手加油，這次大陸隊是由桌球選手馬龍擔任旗手，昨（26）日福原愛在微博PO文替對方加油：「期待巴黎奧運開幕式～～馬龍旗手加油！」

除此之外，福原愛還在影片中大力稱讚馬龍：「我最加油的是馬龍，我們是一批的，我從小就認識他，現在36歲的馬龍狀態是怎樣，我非常關注，相信馬龍可以打到60歲！」

▲福原愛昨（26）日在微博PO文，替馬龍加油：「期待巴黎奧運開幕式～～馬龍旗手加油」她也回憶道：「記得08年北京奧運我當旗手的時候，一直想著走直路，緊張到生怕把大家帶跑偏了。」（圖／福原愛微博）
▲福原愛昨（26）日在微博PO文，替馬龍加油，她也回憶道：「記得08年北京奧運我當旗手的時候，一直想著走直路，緊張到生怕把大家帶跑偏了。」（圖／福原愛微博）
貼文一出引發熱議，粉絲紛紛留言喊道：「和愛醬一起給馬龍加油！」不過也有人狠虧：「這位選手已經不關注日本隊員了。」其實以往福原愛都會擔任桌球賽事的解說員，不過此次富士電視台的桌球解說員換成同樣退役的石川佳純。據了解，石川佳純14歲時就開始參加國際賽，多次與福原愛搭檔，在公開賽上共獲得4次冠軍。

▲此次富士電視台的桌球解說員換成福原愛昔日搭擋，同樣退役的石川佳純來擔任。（圖／kasumi.ishikawa_official）
▲此次富士電視台的桌球解說員換成福原愛昔日搭擋，同樣退役的石川佳純來擔任。（圖／kasumi.ishikawa_official ）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

福原愛巴黎奧運工作被昔日戰友取代！積極轉戰中國　拍片扭轉形象

福原愛PO近照說「臉不敢見人」　粉絲一看嚇壞：陶瓷娃娃變狠人

21歲韓「射箭甜心」打破世界、奧運紀錄　場外美照讓人一看暴動

樂天女孩琳妲前男友欠錢不還　她嗆「有錢出國放閃不還錢」被封鎖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生