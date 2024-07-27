海陸空聯合救援！海巡署南部分署持續派員全程監控擱淺貨輪
海巡署南部分署自26日中午起，持續派遣巡護七號船、高雄艦及10089艇，投入執行富順號貨輪遇險沉沒搜救任務，目前已尋獲4名生還者及船長遺體，尚有4人失蹤，而今(27)日上午空偵機抵達擱淺貨輪現場，陸續將凱塔號貨輪、多芬號貨輪16名船員全數吊離，目前在台南、高雄及屏東附近海域，有8艘貨輪擱淺共88名船員，成功救援5船51人，另3船37人安全無虞，無下船規劃，等待拖船前往拖帶，海巡署南部分署持續派員全程監控擱淺貨輪中。
記者黃守作／高雄報導
海巡署第六巡防區指揮部於26日傍晚接獲鴻盛88號(HONG SHENG88)貨輪船長及行政院國家搜救指揮中心通報，該輪船員將棄船，請求協助，現場指揮官海巡署南部分署第一一岸巡隊隊長馬力耘即率11車30人，會同高雄市政府消防局第五大隊路竹分隊4車10人展開救援工作，並成功救援該輪8名船員脫險。
鴻盛88號(HONG SHENG88)貨輪於25日下午，因受凱米颱風影響，導致舵性失效，一路向岸際航漂，並擱淺在高雄興達港西北0.1浬處沙灘，船上載有8名中國籍船員，南部分署第一一岸巡隊與路竹消防分隊於26日晚間，採岸際接駁方式，以捲線式浮水繩及繩梯實施救援，並成功脫險登岸，帶往興達安檢所安置並通報代理行及移民署協同處置，由移民署高雄港國境事務隊安平分隊完成入境程序後，由代理行帶往旅館安置。
海巡署南部分署第一一岸巡隊隊長馬力耘表示，目前在台南、高雄及屏東附近海域，有8艘貨輪擱淺共88名船員，成功救援凱塔號貨輪、多芬號貨輪、蘇菲雅號貨輪、新利號貨輪、鴻盛88號貨輪等5艘51人，另外，巴西亞號貨輪、吉娜號貨輪、伊莉安娜號貨輪等3艘37人安全無虞，無下船規劃，將等待拖船前往拖帶，海巡署南部分署仍持續派員全程監控擱淺貨輪中。