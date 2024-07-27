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高虹安恐再多1案！李正皓透露：下週追加告發違反貪污治罪條例

▲李正皓預告「高虹安之後可能會再多一個案子」，自己與律師下週正式向地檢署提起告發高虹安違反貪汙治罪條例六條一項五款。（圖／翻攝自李正皓臉書）
▲李正皓預告「高虹安之後可能會再多一個案子」，自己與律師下週正式向地檢署提起告發高虹安違反貪汙治罪條例六條一項五款。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者孫唯容/綜合報導

高虹安涉貪案26日台北地方法院一審宣判有罪，重判7年4個月，褫奪公權4年，新竹市長職務也遭停職。政治評論員李正皓今（27）日在臉書發長文認為高虹安被判刑，「郭台銘、柯文哲這兩位大人負很大的責任」，預告「高虹安之後可能會再多一個案子」，自己與律師下週正式向地檢署提起告發高虹安違反貪汙治罪條例六條一項五款。

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李正皓說，高虹安會走到今天這一步，他認為大人要負很大的責任，高虹安本可以安安穩穩地當一輩子工程師，但2019年郭台銘與2022年的柯文哲為了佈局自己的總統夢，分別把高虹安放到民眾黨不分區安全名單與新竹市長選戰之中，這些大人從來沒有把政治的「規矩」好好的告訴高虹安，甚至當高虹安踩到司法的紅線時，這些大人為了自己的政治利益，給高虹安的建議都是死撐做無罪抗辯，不僅失去了減刑輕判的空間，更是有極大的重判風險，但是大人們不在乎，他們只在乎自己選舉的過程中高虹安千萬不能認罪，這會影響選情。

李正皓分析，側面觀察高虹安感受到她對「錢」是很計較的，對錢計較絕對是政治人物的大忌，這也是她被判刑的最大主因，也成為高虹安第一個死穴，「想要過好日子則是高虹安第二個死穴，豪車、豪宅絕對是政治人物的兩大地雷，但高虹安竟然可以毫不避諱，這樣的政治人物怎麼可能不翻船？」

李正皓表示，去年由於揭弊集團的計畫，他持續踢爆了高虹安寡婦樓與民主段都更的相關弊案細節，高虹安為了自證清白，委任律師告他，這種訴訟對自己來說是家常便飯，出道至今還沒輸過，但今年收到高虹安控告的民事求償訴狀時，自己與律師全都傻眼。

李正皓質疑，「為何原告是新竹市政府？我從頭到尾針對的都是高虹安，關新竹市政府啥事？」而且新竹市政府是一個政府單位，一個政府單位哪來的人格權受損？更有趣的是，當律師向法院提出上述疑問後，高虹安的律師馬上追加高虹安為原告。

▲（圖／翻攝李正皓臉書）
▲李正皓下週將請律師正式向地檢署提起告發，提告高虹安違反貪汙治罪條例六條一項五款。（圖／翻攝李正皓臉書）
李正皓說，自己被很多縣市首長告過，包括立法院長韓國瑜、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、新北市長侯友宜等，但是從來沒有一個縣市首長是用縣市政府的名義作為原告，都是用本人。

因此，高虹安訴狀的原告會是新竹市政府只有兩種可能；首先，這筆律師費是由新竹市政府的公款支出。第二，高虹安的律師太兩光，但高虹安的委任律師是黃國益「大」律師，他曾任嘉義、士林地方法院的法官、高等法院的法官，應該不可能犯下如此低級的錯誤，所以可能二的機率不大。

李正皓表示，自己與律師討論過後，下週將請律師正式向地檢署提起告發，提告高虹安違反貪汙治罪條例六條一項五款，而關鍵字則在「利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益」。


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