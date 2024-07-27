高虹安恐再多1案！李正皓透露：下週追加告發違反貪污治罪條例

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李正皓分析，側面觀察高虹安感受到她對「錢」是很計較的，對錢計較絕對是政治人物的大忌，這也是她被判刑的最大主因，也成為高虹安第一個死穴，「想要過好日子則是高虹安第二個死穴，豪車、豪宅絕對是政治人物的兩大地雷，但高虹安竟然可以毫不避諱，這樣的政治人物怎麼可能不翻船？」
李正皓表示，去年由於揭弊集團的計畫，他持續踢爆了高虹安寡婦樓與民主段都更的相關弊案細節，高虹安為了自證清白，委任律師告他，這種訴訟對自己來說是家常便飯，出道至今還沒輸過，但今年收到高虹安控告的民事求償訴狀時，自己與律師全都傻眼。
李正皓質疑，「為何原告是新竹市政府？我從頭到尾針對的都是高虹安，關新竹市政府啥事？」而且新竹市政府是一個政府單位，一個政府單位哪來的人格權受損？更有趣的是，當律師向法院提出上述疑問後，高虹安的律師馬上追加高虹安為原告。
李正皓說，自己被很多縣市首長告過，包括立法院長韓國瑜、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、新北市長侯友宜等，但是從來沒有一個縣市首長是用縣市政府的名義作為原告，都是用本人。
因此，高虹安訴狀的原告會是新竹市政府只有兩種可能；首先，這筆律師費是由新竹市政府的公款支出。第二，高虹安的律師太兩光，但高虹安的委任律師是黃國益「大」律師，他曾任嘉義、士林地方法院的法官、高等法院的法官，應該不可能犯下如此低級的錯誤，所以可能二的機率不大。
李正皓表示，自己與律師討論過後，下週將請律師正式向地檢署提起告發，提告高虹安違反貪汙治罪條例六條一項五款，而關鍵字則在「利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益」。