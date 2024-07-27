海運連4天停航！逾300架次班機疏運離島旅客　今5軍機支援

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民航局指出，颱風過後，航空公司積極配合加大運能，軍方也調度軍機支援，26日包括軍機、加班機，空運投入架次達312架次，提供座位數超過2萬6千個；27日空運仍有304架次，提供座位數近2萬5000個。相較7月國內線班表平均每日約252架次、提供約2萬個座位，兩天增加的座位數超過1萬個。
不過，26日受到凱米外圍環流干擾，金門午後才斷斷續續恢復航班起降，馬祖全天無法起降，澎湖亦有短暫不適航天候，實際執行201架次，疏運旅客近1萬6000人次，其中，澎湖在軍機支援下，疏運旅客逾1萬3000人次。
民航局評估，颱風期間航班取消、海運停駛而轉移的旅客，仍無法短時間內消化，幸好今天天氣已有好轉，軍方也繼續支援5架軍機，且早上即開始投入，全天規劃飛航26架次。加上民航局原本規劃的航班與加班機，今天疏運的旅次應能比昨天更多。
民航局長何淑萍表示，此次颱風後的疏運與平常的連假疏運不同，旅客行程、航空公司的航班規劃都有極大變動，因颱風停航越久，後續的遞延效果就越大。她很感謝軍方與航空公司這幾天都傾盡全力協助疏運，也提醒同仁，行程受影響的旅客也都很辛苦，要盡力服務與照顧旅客，旅客各種建議，民航局也會虛心接受。
民航局表示，今日因金門小三通恢復，澎湖則有花火節結束後尚待紓解的旅客，在海運恢復前，空運仍會相當吃緊。目前軍方已經提供極大協助，後續民航局會繼續請航空公司設法增加運能，考量天候仍未完全穩定，也請旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。
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