慈妹嬌滴滴「啊」一聲！徐乃麟當場軟掉 鄉民狂喊不行：我扛不住
26歲慈妹（本名彭翊慈）為富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員，憑呆傻娃娃臉、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，7年來圈粉無數球迷，IG突破40萬追蹤數。慈妹日前上綜藝節目玩遊戲，玩到一半發出嬌嗔的「啊」一聲，讓主持人徐乃麟有些尷尬，網友聽完也大呼：「扛不住了，我的天！」
記者楊穎軒／綜合報導
慈妹在IG上傳參加節目《天才衝衝衝》的遊戲片段，她和徐乃麟比賽猜謎，主持人曾國城喊：「請搶答！」慈妹立刻戳破懷中的氣球，當大家都懷疑她怎麼可能知道答案，慈妹突然對著徐乃麟用奶音喊：「啊～你怎麼沒戳？」音調相當嬌媚，徐乃麟一聽面露難色，曾國城上前安撫他：「我知道...我知道...很為難...我曉得！」
接著，徐乃麟表情嚴肅地迸出一句：「我不願意！」全場爆出笑聲，對於慈妹公然撒嬌，網友笑翻：「慈妹放大絕」、「哈哈哈哈哈！確實滿為難的」、「這撒驕，我也不行」、「真的很引人遐想」、「太ㄋㄞ惹」、「這經典」、「聲音太誘人！」
慈妹年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」