小吳、紀卜心2度為十盛道歉！網紅酸「拗得好難看」：欺騙又不認

慈妹嬌滴滴「啊」一聲！徐乃麟當場軟掉　鄉民狂喊不行：我扛不住

▲慈妹上節目玩遊戲，突然對徐乃麟發出嬌柔的語助詞。（圖／慈妹IG）
▲慈妹上節目玩遊戲，突然對徐乃麟發出嬌柔的語助詞。（圖／慈妹IG）

記者楊穎軒／綜合報導

26歲慈妹（本名彭翊慈）為富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員，憑呆傻娃娃臉、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，7年來圈粉無數球迷，IG突破40萬追蹤數。慈妹日前上綜藝節目玩遊戲，玩到一半發出嬌嗔的「啊」一聲，讓主持人徐乃麟有些尷尬，網友聽完也大呼：「扛不住了，我的天！」

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慈妹在IG上傳參加節目《天才衝衝衝》的遊戲片段，她和徐乃麟比賽猜謎，主持人曾國城喊：「請搶答！」慈妹立刻戳破懷中的氣球，當大家都懷疑她怎麼可能知道答案，慈妹突然對著徐乃麟用奶音喊：「啊～你怎麼沒戳？」音調相當嬌媚，徐乃麟一聽面露難色，曾國城上前安撫他：「我知道...我知道...很為難...我曉得！」

接著，徐乃麟表情嚴肅地迸出一句：「我不願意！」全場爆出笑聲，對於慈妹公然撒嬌，網友笑翻：「慈妹放大絕」、「哈哈哈哈哈！確實滿為難的」、「這撒驕，我也不行」、「真的很引人遐想」、「太ㄋㄞ惹」、「這經典」、「聲音太誘人！」

慈妹年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」

▲▼慈妹（上下圖右）錄影一半對徐乃麟發出娃娃音。（圖／華視綜藝頻道YouTube）
▲▼慈妹（上下圖右）錄影一半對徐乃麟發出娃娃音。（圖／華視綜藝頻道YouTube）
▲▼慈妹（上下圖右）錄影一半對徐乃麟發出娃娃音。（圖／華視綜藝頻道YouTube）
▲▼慈妹（上下圖右）錄影一半對徐乃麟發出娃娃音。（圖／華視綜藝頻道YouTube）

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