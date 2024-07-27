颱風致農作物災損　賴清德下令2目標：救助金從優、從速、從寬

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賴清德致詞表示，高屏地區過去雖然都有淹水，但此次雨量已超過原本預期，當地排水系統也一時無法負荷這麼大的降水而導致淹水，從剛才經濟部水利署的簡報中可以看到，萬華村地勢較低，儘管地方政府過去設計的治水設備已發揮作用，但外面來的水量實在太大，仍無法應付像這樣的暴雨。
賴清德表示，屏東縣屬於此次風災影響最嚴重的地方，周春米已針對屏東各地提出12項治水工程計畫，並與經濟部水利署研究如何進一步拓寬排水系統。他說，中央一定會和地方政府共同合作，逐步做好治水工程，也希望在地的鄉民代表及村長能協助與民眾多加溝通，讓工程順利進行。
賴清德提到，屏東縣南州鄉生產許多農產品，包括蓮霧、苦瓜、稻米、紅豆及芭樂等，也使得此次的農損相當嚴重，昨天行政院長卓榮泰已經指示農業部，針對高屏地區全品項農作物，均適用農業天然災害救助及低利息貸款措施，並提出經費，讓農民享有前6個月免利息，目的就是希望幫助農民減少損失、早日恢復耕作，生活回歸常軌。
隨後，賴清德驅車前往東港大潭，聽取縣府說明屏東排水改善計畫及水利署報告屏東排水改善成效後，賴清德表示，此次颱風的路徑較為特別，它從北部經過後又南下，造成全台灣都受影響，因此這兩天，中央政府兵分四路出來勘災。
賴清德說，過去幾十年，許多基礎建設都集中在北部，近十幾年，這樣的情形已在改變，政府一步步把南部所需的基礎建設做好，無論治水、交通，就是希望讓南台灣的民眾有更好的生活品質及環境，希望大家不分黨派，中央支持地方、地方配合中央，大家一起做好治水工程，以減少民眾淹水之痛。
賴清德接續前往九如後庄，實地勘查當地農業天然災害受損情形，並於致詞時表示，此次凱米颱風造成屏東縣農損慘重，他與農政單位都非常關心，因此，第二天勘災特別來到屏東，農業部已說明清楚，屏東是屬於全品項辦理天然災害現金救助的範圍；卓榮泰也已宣布農業天然災害低利貸款半年免息措施，來減輕農民負擔，這些都是中央關心農民所做的政策。
賴清德認為，農業部應與地方政府共同合作，協助農民做病蟲害防治，避免颱風後的病蟲害造成農民二次損失，而照顧農民必須達到兩個目標。第一是減少損失，農業天然災害現金救助金發放需從優、從速、從寬的原則，讓農民儘速取得應有的救助與補償，第二則是幫助農民儘快恢復正常、生活獲得保障。
賴清德表示，為保障農民權益，農政單位應進行種植登記以穩定產銷情形，因為過去幾年，每當遇到鳳梨、高麗菜、香蕉等作物盛產時，農民常因作物賤價而大受損失，種植登記可以幫助農民避免種植會影響市場的農作物，也能幫助他們遇到天災時保護自己的權益。
賴清德提到，他任行政院長時推動農業保險，期盼相關制度越來越健全，讓更多農民參加並獲得保障，因為政府發放的天然災害現金救助並不足以補貼大部分損失，希望農政單位與地方農會持續推動農業保險，以提供農民另一項保障。
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