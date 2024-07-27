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颱風致農作物災損　賴清德下令2目標：救助金從優、從速、從寬

▲凱米颱風對南部造成災情，賴清德赴屏東勘災。（圖／總統府提供）
▲凱米颱風對南部造成災情，賴清德赴屏東勘災。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

凱米颱風對南部造成災情，總統賴清德今（27）日先後前往屏東縣南州鄉萬華村、東港大潭及九如後庄視察排水情形、排水工程及農業天然災害受損情形。賴清德表示，中央一定會和地方政府共同合作，逐步做好治水工程；針對高屏地區農作物災損救助金也將採從優、從速、從寬原則發放，盼農民儘速獲得應有救助與補償，以早日恢復耕作、生活回歸正常。

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賴清德抵達屏東縣南州鄉萬華村後，首先聽取屏東縣長周春米及水利署署長賴建信說明本次屏東災情及萬華村地區排水改善措施。

賴清德致詞表示，高屏地區過去雖然都有淹水，但此次雨量已超過原本預期，當地排水系統也一時無法負荷這麼大的降水而導致淹水，從剛才經濟部水利署的簡報中可以看到，萬華村地勢較低，儘管地方政府過去設計的治水設備已發揮作用，但外面來的水量實在太大，仍無法應付像這樣的暴雨。

賴清德表示，屏東縣屬於此次風災影響最嚴重的地方，周春米已針對屏東各地提出12項治水工程計畫，並與經濟部水利署研究如何進一步拓寬排水系統。他說，中央一定會和地方政府共同合作，逐步做好治水工程，也希望在地的鄉民代表及村長能協助與民眾多加溝通，讓工程順利進行。

賴清德提到，屏東縣南州鄉生產許多農產品，包括蓮霧、苦瓜、稻米、紅豆及芭樂等，也使得此次的農損相當嚴重，昨天行政院長卓榮泰已經指示農業部，針對高屏地區全品項農作物，均適用農業天然災害救助及低利息貸款措施，並提出經費，讓農民享有前6個月免利息，目的就是希望幫助農民減少損失、早日恢復耕作，生活回歸常軌。

隨後，賴清德驅車前往東港大潭，聽取縣府說明屏東排水改善計畫及水利署報告屏東排水改善成效後，賴清德表示，此次颱風的路徑較為特別，它從北部經過後又南下，造成全台灣都受影響，因此這兩天，中央政府兵分四路出來勘災。

賴清德說，過去幾十年，許多基礎建設都集中在北部，近十幾年，這樣的情形已在改變，政府一步步把南部所需的基礎建設做好，無論治水、交通，就是希望讓南台灣的民眾有更好的生活品質及環境，希望大家不分黨派，中央支持地方、地方配合中央，大家一起做好治水工程，以減少民眾淹水之痛。

賴清德接續前往九如後庄，實地勘查當地農業天然災害受損情形，並於致詞時表示，此次凱米颱風造成屏東縣農損慘重，他與農政單位都非常關心，因此，第二天勘災特別來到屏東，農業部已說明清楚，屏東是屬於全品項辦理天然災害現金救助的範圍；卓榮泰也已宣布農業天然災害低利貸款半年免息措施，來減輕農民負擔，這些都是中央關心農民所做的政策。

賴清德認為，農業部應與地方政府共同合作，協助農民做病蟲害防治，避免颱風後的病蟲害造成農民二次損失，而照顧農民必須達到兩個目標。第一是減少損失，農業天然災害現金救助金發放需從優、從速、從寬的原則，讓農民儘速取得應有的救助與補償，第二則是幫助農民儘快恢復正常、生活獲得保障。

賴清德表示，為保障農民權益，農政單位應進行種植登記以穩定產銷情形，因為過去幾年，每當遇到鳳梨、高麗菜、香蕉等作物盛產時，農民常因作物賤價而大受損失，種植登記可以幫助農民避免種植會影響市場的農作物，也能幫助他們遇到天災時保護自己的權益。

賴清德提到，他任行政院長時推動農業保險，期盼相關制度越來越健全，讓更多農民參加並獲得保障，因為政府發放的天然災害現金救助並不足以補貼大部分損失，希望農政單位與地方農會持續推動農業保險，以提供農民另一項保障。

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