凱米重創南部　賴清德屏東勘災宣布全品項農損補助

強颱凱米對屏東造成嚴重災損，總統賴清德今（27）日南下視察治水改善及農損情況，並宣佈屏東縣農業災損將依農業天然災害救助作業要點進行全品項補助，包括現金救助及低利貸款。周春米縣長也呼籲農民盡快向各鄉鎮市公所申報災損，縣府將全力協助，從優從寬從速辦理。
記者莊全成／屏東報導
賴清德此行與總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、農業部次長胡忠一、水利署長賴建信、立委徐富癸等人共同視察南州鄉萬華村、東港鄉大潭社區等治水改善工程及九如鄉的農業災損情況。
賴清德指出，颱風雖從北台灣過境，但雨勢集中在中南部，尤其高雄和屏東災情嚴重。這幾天中央派員前往各地勘災，他親自到高雄和屏東，就是要與地方政府共同解決問題，除了農損全品項補助、現金救助及低利貸款外，行政院長卓榮泰昨天也宣佈前6個月利息全免，由中央負擔。現階段要從優從速從寬辦理，讓農民盡快復耕，減少損失。
周春米及立委徐富癸都希望中央能進一步協助屏東解決淹水問題。周春米已針對屏東縣提出12項治水計畫，中央將與地方合作逐步完成。強調，淹水問題不僅是屏東的問題，而是全國的問題，中央和地方應該團結合作，共同解決問題。颱風和淹水問題不分黨派，中央會盡全力協助，地方政府也需負起責任，共同造福人民。
周春米指出，屏東縣此次農業災損面積約3100公頃，損失金額初估3.5億元，後續可能還會增加。縣府今早已轉發農業部公告全品項補助，開始受理農民申報。由於極端氣候影響，農業災損發生時間應放寬至全年，同時簡化農業天災救助程序，普遍性大宗作物品項可免會勘，改以相片佐證，加快中央核撥現金救助時間。